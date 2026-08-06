FIFA abona pago pendiente tras comentario sobre "chantaje" del presidente de la Federación Jordana

Imagen de archivo del príncipe Ali bin Hussein, presidente de la federación de fútbol de Jordania, junto al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, en un partido de la Copa Árabe con Arabia Saudita en el Estadio Ciudad de la Educación, Al Rayyan, Qatar.

Los ​jugadores y el cuerpo técnico de Jordania han recibido un pago pendiente por su ‌participación en la ‌Copa Árabe de 2025, según declaró el jueves el príncipe Ali bin Hussein, presidente de la Federación Jordana de Fútbol, dos días después de acusar a la FIFA de chantaje.

El príncipe Ali criticó al presidente de ​la FIFA, ⁠Gianni Infantino, después de que este se ‌retractara de su propuesta de vender ⁠una participación en el ⁠Mundial y se viera sometido a la presión de las confederaciones y las federaciones, afirmando que ⁠la FIFA se ofreció a ayudar ​a resolver los problemas del ‌reino a cambio de ‌su respaldo.

Uno de los problemas que enumeró ⁠fue que la federación llevaba esperando desde diciembre el dinero de los premios por haber llegado a la final de la ​Copa ‌Árabe en Qatar.

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"Gracias a la administración de la FIFA por haber entregado de repente esta mañana lo que se debía a nuestros jugadores y al cuerpo ⁠técnico, por la clasificación de la selección nacional de Jordania para la final de la Copa Árabe de la FIFA en Qatar el pasado diciembre", declaró el príncipe Ali en la red social X.

"Se trata de una financiación ‌que debería haberse recibido hace ocho meses", agregó.

El príncipe Ali había afirmado que la FIFA le comunicó verbalmente durante el Mundial que apoyar al presidente "sería de gran ayuda para nuestra federación".

La ‌FIFA no respondió a las solicitudes de comentarios sobre estas acusaciones.

Pese a todo, el príncipe afirmó ‌que "no cambia ⁠mi clara postura respecto a la dirección de la FIFA: ni ​mi federación ni yo respaldaremos al presidente Infantino, ni votaremos por él".

Con información de Reuters