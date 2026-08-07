Uno por uno: los senadores que le dieron media sanción a la Ley de Propiedad Privada

El gobierno de Javier Milei, pese al traspié que sufrió con la reforma de la Ley de Tierras y la modificación de la Ley Nacional de Manejo del Fuego, logró la media sanción del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. La jornada estuvo marcada por la brutal represión en medio del debate en la Cámara Alta. El oficialismo consiguió 37 votos a favor, 33 en contra y hubo dos ausentes.

A pesar de que el Presidente intentó atenuar el revés legislativo celebrando el resultado en redes sociales con su habitual grito de “Viva la libertad, carajo”, la realidad política en los pasillos del Congreso muestra un escenario de fuerte desgaste. El retroceso forzado frente a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego fue interpretado por la oposición como una victoria propia.

Además de las concesiones de fondo, la sesión dejó en evidencia la falta de coordinación interna bajo la conducción de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Las solicitudes excepcionales de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama para sufragar de manera virtual por complicaciones de salud fueron aprobadas inicialmente por la titular del cuerpo, pero terminaron expuestas al rechazo del pleno y finalmente enviadas a revisión en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Uno por uno: el detalle de los votos en el recinto del Senado

A continuación, presentamos el desglose completo del voto nominal de los senadores que participaron en la histórica jornada legislativa:

Senadores que votaron a favor del proyecto (37 votos):

Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical - Buenos Aires).

Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis).

Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba).

Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).

Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis).

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy).

Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy).

Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén).

Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).

Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut).

Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes).

Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro).

Eduardo Horacio Galaretto (Unión Cívica Radical - Santa Fe).

Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco).

Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones).

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta).

María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa).

Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba).

Mariana Juri (Unión Cívica Radical - Mendoza).

Daniel Ricardo Kroneberger (Unión Cívica Radical - La Pampa).

Carolina Losada (Unión Cívica Radical - Santa Fe).

Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza - Neuquén).

Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).

Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan).

María Emilia Orozco (La Libertad Avanza - Salta).

Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja).

Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza - Formosa).

Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).

Silvana Lorena Schneider (Unión Cívica Radical - Chaco).

Rodolfo Alejandro Suárez (Unión Cívica Radical - Mendoza).

Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).

Mercedes Gabriela Valenzuela (Unión Cívica Radical - Corrientes).

Eduardo Alejandro Vischi (Unión Cívica Radical - Corrientes).

Senadores que votaron en contra del proyecto (33 votos):

Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca).

Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán).

Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos).

Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa).

Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco).

José María Carambia (Movere por Santa Cruz).

Lucía Benigna Corpacci (Justicialista - Catamarca).

Julieta Corroza (La Neuquinidad).

Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires).

Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires).

Natalia Elena Gadano (Movere por Santa Cruz).

María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan).

María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa).

Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz).

Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe).

Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut).

Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego).

María Florencia López (Justicialista - La Rioja).

Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán).

Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro).

José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa).

Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal - Tucumán).

María Carolina Moisés (Convicción Federal - Jujuy).

Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).

José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero).

Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja).

Flavia Royón (Primero los Salteños).

Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis).

Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro).

Sergio Mauricio Uñac (Justicialista - San Juan).

Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba).

Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

Senadores que estuvieron ausentes: