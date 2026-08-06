La Policía Federal reprimió con gases y avanzó con camiones hidrantes durante al menos cuatro horas contra quienes marchan para protestar contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada impulsado por el oficialismo, aunque sin el capítulo que modificaba la Ley de Tierras. La Comisión Provincial por la Memoria alertó que, tras el operativo, más de 1.500 personas resultaron heridas por gases lacrimógenos, gas pimienta, postas de goma, postas de byrna y palazos y escudados. Aseguraron que es una de las marchas más agresivas en los últimos años por el accionar policial: "de las más violentas y extendidas en tiempo y distancia". Hubo al menos 18 personas detenidas.

Efectivos de Gendarmería salieron detrás de las vallas en la intersección de Callo y Bartolomé Mitre por la tarde para ir a buscar directamente a los manifestantes con balazos de goma. Lo mismo hicieron en las inmediaciones de la plaza del Congreso.

"La represión comenzó alrededor de las 16.30 cuando los cuerpos de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, que estaban detrás del vallado del Congreso, comenzaron a lanzar de manera indiscriminada gases químicos, bombas de gas lacrimógeno y agua a presión con los camiones hidrantes. Luego, desde las calles laterales al Congreso, sobrepasaron el vallado y comenzaron a avanzar sobre las personas, utilizando todo el armamento. El avance de las fuerzas de seguridad, sobrepasando los vallados que habían sido colocados por las mismas fuerzas en el marco del operativo de seguridad, fue un acto de intimidación que respondía a un solo objetivo: dispersar a los manifestantes para acabar con una pacífica jornada de protesta", advirtieron desde la CPM.

Por la noche, las fuerzas redoblaron la apuesta: sacaron a relucir a la policía motorizada, que avanzó por un lado dejando sin salida a las personas que habían quedado en el medio porque, al mismo tiempo, pusieron en marcha un camión hidrante para impedirles cualquier tipo de salida. Se extendieron hasta la la 9 de julio y no dejaron de disparar contra todo a su paso, incluidos contra quienes estaban volviendo a sus casas o estaban paseando por la zona y no habían participado de la manifestación.

"Este no es el país que quiero para mis hijos", subrayó una mujer que estaba junto a su hija resguardada sobre un local de comida. Momentos de tensión se vivieron también sobre Avenida de Mayo y en el cruce de Corrientes y Uruguay, por donde avanzaron entre balazos de goma en medio de los autos y colectivos.

Fuentes de la Policía Federal afirmaron que tres personas fueron detenidas "por atentado y resistencia" a la autoridad, en tanto que durante toda la jornada se desplegaron al menos 820 efectivos. Integrantes del CELS confirmaron esa misma información. Más tarde, fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron que en el avance por la Avenida Plaza de Mayo hubo otros 9 detenidos. La CPM asegura que fueron 18 los apresados en total.

🔴 El momento en el que un efectivo de la Policía Federal ayuda a otro a disparar cartuchos de gas lacrimógeno contra los manifestantes durante la represión en el Congreso. pic.twitter.com/lT7XrJELbK

En ese marco, una fotógrafa fue herida por las fuerzas de seguridad. Según pudo saber El Destape, la fotógrafa recibió un golpe en la cabeza, aunque todavía no se sabe con qué. La atendieron en Lima y Avenida de Mayo, donde esperó la ambulancia por varios minutos por el corte que estaban haciendo los mismos efectivos de seguridad.

Según informaron las fuerzas, durante los incidentes una oficial de la Policía de la Ciudad sufrió un traumatismo en un codo tras recibir el impacto de una piedra. Además, un efectivo de la Prefectura Naval fue atendido en el lugar, mientras que un gendarme debió ser trasladado al Hospital Churruca luego de recibir un piedrazo en la cabeza. Las autoridades también señalaron que "grupos violentos incendiaron contenedores de basura, rompieron veredas y dañaron un patrullero al destrozar sus vidrios".

Al comienzo de esta semana, se esperaba una convocatoria masiva a la Plaza del Congreso en rechazo a la modificación de la Ley de Tierras. Sin embargo, el retiro de ese capítulo del proyecto y la tormenta que acechó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante todo el jueves moderó la movilización.

Qué sí vota el Senado

A pesar del retiro del capítulo que introducía cambios a la Ley de Tierras, quedaron vigentes en la iniciativa otros aspectos cuestionados por distintos sectores de la oposición. Entre ellos, aparecen las modificaciones a la Ley de Manejo de Fuego, para la que el Gobierno propone eliminar la mayoría de las restricciones: por ejemplo, se mantuvo del proyecto original la derogación que flexibiliza la venta y manejo de tierras rurales, pastizales y zonas agrícolas tras los incendios.

También hay resistencia a la ley de parte de organizaciones de inquilinos, que cuestionan los desalojos exprés que habilitaría la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada. En diálogo con El Destape 1070, el presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz. "Lo que hace esta ley es quitar garantías para que los inquilinos puedan defenderse en un juicio por desalojo", expresó.

"El dueño de la vivienda, solo con ir a la Justicia y decir 'esta persona nunca me pagó, no tiene contrato, es un intruso'. Solo con esa declaración, el juez, sin importar que la familia pueda defenderse, en 72 horas tiene que mandar el desalojo", continuó Muñoz en su declaración. "La modificación del Código Civil plantea que no haya defensa en una situación como esa ", añadió el jueves por la mañana.