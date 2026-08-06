Por qué no está el Pollo Vignolo en ESPN: el sorpresivo motivo de su ausencia

Sebastián "Pollo" Vignolo sorprendió a sus miles de seguidores al ausentarse durante varios días al frente de ESPN F90. El conductor y relator de la señal de Disney no estuvo presente en las últimas emisiones del clásico de todos los mediodías y su ausencia no tardó en despertar la incertidumbre por su presente. Si bien uno de sus compañeros dio breves detalles al respecto, lo cierto es que no se conocen los motivos reales de su faltazo al programa.

Su última aparición en el canal fue para la transmisión del partido que tuvo como protagonistas a River Plate y Rosario Central el pasado domingo 2 de agosto en el Estadio Más Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura. El periodista llevó adelante la transmisión para ESPN Premium y si bien estuvo al otro día, se retiró del estudio y todavía no volvió. Entre los panelistas lo mencionó Federico "Negro" Bulos, quien ocupó su lugar y contó por qué Vignolo se ausentó sorpresivamente.

Por qué el Pollo Vignolo no está en ESPN F90: los motivos de su ausencia

"Está con unos temitas que resolver, ya estará con nosotros de nuevo...", lanzó Bulos, el ahora conductor del programa deportivo que se emite de lunes a viernes de 13 a 15 horas. De esta manera, sólo se limitó a contar lo mencionado pero sin profundizar en los detalles del faltazo de su compañero. Sin embargo, este último se encargó de expresarse vía redes sociales y utilizó TikTok como una de ellas para expresarse y dejarle mensajes a su público.

A través de varios videos se lo vio jugando a una de las últimas versiones del FIFA y también en la Plaza Arenales del barrio porteño de Villa Devoto. A su vez, publicó uno haciendo jueguitos con el que ganó varios likes y comentarios de sus seguidores, pero en ningún momento aclaró por qué no está en F90.

El Pollo Vignolo reveló la verdad detrás de la final del Mundial 2026

En la presentación de ESPN F90, el periodista deportivo comentó: "¿Qué pasó con España? Yo sé lo que pasó, que España nos ganó bien, que jugó mejor. Lo que pasa es que hay una generación que está tan desacostumbrada a perder, en la cual puedo meter incluso a mis hijos porque este Seleccionado nos acostumbró a ganar bien, que cuando nos toca perder...".

Incluso, "Seba" resaltó que "por eso, el mensaje del cuerpo técnico y de los futbolistas cuando hablaron es fantástico". "Dicen ´perdimos, perdimos´. Ni siquiera se engancharon en la excusa de decir que Argentina jugó contra España con lo que le quedaba, después de haber ganado aquel partido contra Inglaterra. Y España jugó muy bien, mejor que nosotros, llegó mejor desde lo físico y lo mental y nos ganó", consideró al aire.

Sebastián "Pollo" Vignolo en la Plaza Arenales de Villa Devoto

Al mismo tiempo, el "Pollo" Vignolo opinó que la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España se trató de "un partido que vino mal pisado, mal parido, con lesiones". Igualmente, aclaró: "Yo tenía la certeza de que si lo llevábamos a los penales lo podíamos ganar, porque (Emiliano) Dibu Martínez estaba como el mejor arquero del mundo... Y se nos escapó".