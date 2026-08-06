Expertos recomiendan usar solo agua salada en fracking en México, descartan explotación de cuenca Tampico-Misantla

FOTO DE ARCHIVO: El Gobierno mexicano se plantea recurrir a la fracturación hidráulica para impulsar la producción nacional de gas

Un grupo de expertos nombrado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para evaluar la viabilidad de explotar gas no convencional ‌en México recomendó el jueves ‌utilizar exclusivamente agua salada en proyectos de fracturamiento hidráulico y prohibir estas actividades en la cuenca Tampico-Misantla, para proteger la biodiversidad y a la población.

El uso del agua en el fracturamiento hidráulico, o fracking -una técnica por la que se inyecta agua, arena y químicos a grandes presiones para romper la roca y extraer crudo y gas- es un ​tema muy sensible e ⁠invocado por ambientalistas como una de las causas para impedir la ‌explotación de no convencionales en el país.

"De ninguna manera ⁠se tendría que utilizar agua dulce, superficial ⁠o subterránea", dijo el investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, José Antonio Hernández, durante la presentación de resultados de los análisis ⁠del grupo de expertos de diferentes disciplinas nombrado por Sheinbaum ​en abril.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El académico señaló que hay mediciones que ‌estiman que un pozo de fracking ‌utiliza entre 50,000 y 70,000 metros cúbicos de agua. Añadió que ⁠el agua salada se encuentra a profundidades de entre 1,000 y 1,500 metros.

"Estamos recomendando que esta pudiera ser la fuente ideal para extraer el agua salada y fracturar la roca y poder así recuperar ​el gas no ‌convencional", dijo durante la conferencia de prensa de Sheinbaum y añadió que debido a sus características de salinidad y otras de índole química este tipo de agua no es apta para consumo humano.

El grupo recomendó descartar la cuenca Tampico-Misantla, que abarca ⁠principalmente al estado Veracruz, con costas en el Golfo de México, para actividades de fracking para resguardar la biodiversidad y debido a la densidad poblacional en la zona.

Reuters informó el miércoles que los análisis de los expertos apuntaban a descartar Tampico-Misantla, pese a que tendría el mayor potencial de petróleo y gas no convencional, debido al riesgo de inconformidad o tensiones, que ‌ya han ocurrido en Veracruz en el pasado con proyectos de Pemex en zonas altamente pobladas.

"La Comisión recomendó donde sí y donde no, llevar actividades en los yacimientos no convencionales", afirmó Ana Paulina Gómora Figueroa, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. "Se debe considerar prohibir actividades de ‌aprovechamiento de yacimientos no convencionales de gas natural en la Cuenca de Tampico-Misantla", añadió.

Gómora Figueroa dijo que la comisión recomienda continuar con la evaluación para conocer ‌la viabilidad del ⁠desarrollo de yacimientos no convencionales de gas natural las cuencas en Sabinas-Burro-Picachos y Burgos, ambas en el norte del país.

De ​acuerdo a los datos presentados, Sabinas-Burro-Picachos tiene el mayor potencial, seguido de Burgos y luego Tampico-Misantla. Expertos aseguran que esta última cuenca tendría la mayor cantidad de crudo también.

Con información de Reuters