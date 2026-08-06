El PP solicitó citar a Sánchez y a cuatro ministros por la crisis migratoria en Ceuta

El Partido Popular elevó la presión política sobre el gobierno español al solicitar formalmente la convocatoria extraordinaria de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, con el objetivo de forzar la comparecencia parlamentaria en pleno mes de agosto del presidente Pedro Sánchez y de cuatro integrantes de su Gabinete por la irrupción masiva de migrantes registrada en la frontera de Ceuta.

La solicitud del principal partido de la oposición exige la celebración de un Pleno extraordinario para escuchar las explicaciones del jefe del Ejecutivo, al tiempo que requiere la citación ante sus respectivas comisiones de los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), José Manuel Albares (Exteriores) y Félix Bolaños (Presidencia y Justicia). Desde la conducción que encabeza Alberto Núñez Feijóo acusaron a la Casa Real y al Gabinete ministerial de desentenderse de una de las emergencias de seguridad más gravosas de los últimos años mientras transcurre el receso estival, cuestionando el rol de las fuerzas del orden y la diplomacia frente a un episodio que dejó decenas de víctimas fatales en el perímetro fronterizo.

Dentro de los requerimientos puntuales presentados ante la Cámara Baja, el PP pretende que el titular de Interior rinda cuentas sobre la gestión de la seguridad ciudadana y la custodia fronteriza; que la ministra de Defensa detalle las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas en el enclave africano; y que el canciller Albares informe sobre el impacto de la crisis en las relaciones bilaterales con Marruecos y la imagen internacional de España ante la Unión Europea. En paralelo, la ofensiva opositora se extendió al Senado —donde el bloque popular ostenta mayoría absoluta— para habilitar las comisiones de Seguridad Nacional y requerir que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, convoque a la Comisión de Secretos Oficiales para que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, exponga las actuaciones del servicio de inteligencia durante los días previos al cruce masivo.

Con información de EuropaPress.