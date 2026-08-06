Conmoción en Telefe por una escandalosa salida en el programa de Georgina Barbarossa: "Ofendida"

A la Barbarossa se convirtió, con el paso del tiempo, es uno de los ciclos más importantes de Telefe. Bajo la conducción de Georgina Barbarossa y un panel repleto de especialistas en materias diversas e incluso con pensamientos políticos tan parecidos como contrapuestos, la gente los elige cada mañana por la versatilidad de los temas que se tratan y la manera en que se encaran.

Es por ello que lo comentado por Pepe Ochoa este último miércoles en LAM sorprendió a muchos, ya que reveló que se dio una salida recientemente en el programa y, lejos de ser armoniosa, ocurrió de una manera escandalosa y con sumo enojo de por medio.

¿Quién se fue de A la Barbarossa?

Primeramente, el reconocido periodista prefirió jugar con la incógnita: "Se fue ofendida la panelista actual con la panelista entrante, que nada tiene que ver con su salida". "El tema es que nadie del equipo se la fuma", aseveró, advirtiendo que "mañana van a salir a desmentirme, pero sé que es así”. Momentos después, extinguió por completo la duda y explicó que se trataba de Romina Uhrig, la exparticipante de Gran Hermano que cederá su lugar a Noe Antonelli, quien se había marchado en 2024. Sin embargo, esa "cesión" lejos habría estado de ser voluntaria.

Pepe Ochoa contó lo que ocurrió con una de las panelistas de A la Barbarossa.

“A ella la habían convocado para hablar de Gran Hermano, pero empezaron a haber cosas medias raras, porque ellas en sus formas no gustaba al equipo. Luego la meten en la casa de Gran Hermano y cuando salió nunca más volvió”, recapituló, añadiendo que "Romina despotricó porque dijo '¿por qué viene ella?' y 'me dijeron que me quedaba hasta que terminara Gran Hermano'". "Se fue a las patadas, era bastante pretenciosa con algunas cosas, sobre cuando hablaban de Gran Hermano, como que era la autoridad”, concluyó.