Quién es la esposa de Rafael Nadal: así es la historia de amor con Mery Perelló

La vida de Rafael Nadal estuvo marcada por los éxitos deportivos, pero también por una relación sentimental que logró mantenerse alejada de los focos durante más de dos décadas. Mientras el extenista conquistaba los torneos más importantes del mundo y se convertía en una leyenda del deporte, siempre tuvo a su lado a María Francisca Perelló, más conocida como Mery o Xisca Perelló, quien eligió acompañarlo desde la discreción.

Aunque ambos han evitado exponer su intimidad, en la docuserie Rafa, estrenada por Netflix en 2026, Mery habló por primera vez en profundidad sobre el comienzo de su romance. Sus declaraciones permitieron conocer cómo nació una de las historias de amor más sólidas del deporte español, una relación que ya supera los veinte años y que hoy está consolidada con un matrimonio y dos hijos.

Quién es Mery Perelló, la esposa de Rafa Nadal

Mery Perelló, cuyo nombre completo es María Francisca Perelló Pascual, nació en Manacor, Mallorca, y conoció al extenista cuando ambos eran niños gracias a la relación entre sus familias. De hecho, ella misma recordó que los vínculos familiares existían incluso antes de que nacieran. "Nuestras familias se conocían desde antes de nacer nosotros", explicó al recordar aquellos primeros años.

El primer contacto llegó durante la infancia. Mery incluso asistió a la Primera Comunión de Nadal cuando apenas tenía seis años. Sin embargo, el amor apareció tiempo después, durante la adolescencia. Fue entonces cuando comenzaron a verse con otros ojos y nació una relación que, con el paso del tiempo, se convertiría en una de las más estables del mundo del deporte.

Dos grandes compañeros.

En la docuserie RAFA, Mery reveló un detalle desconocido hasta ahora sobre aquellos primeros pasos de la pareja. "Nosotros nos conocimos cuando éramos más adolescentes y empezamos a salir un verano", contó. También confesó que fue Nadal quien tomó la iniciativa: "Él me perseguía a mí en aquel momento". El exnúmero uno del mundo no solo confirmó esa versión, sino que reconoció que ella no mostró demasiado interés al principio. "Yo empecé a mandarle algún mensaje, pero ella respondía sin mucho interés", recordó entre risas. Aun así, admitió que desde entonces ya estaba profundamente enamorado de ella.

El perfil bajo de la pareja

Mientras la carrera deportiva de Nadal crecía de manera imparable, la pareja optó por mantener un perfil bajo. Mery evitó convertirse en una figura mediática y fue un apoyo constante en los momentos más importantes de la trayectoria del mallorquín, tanto en las victorias como en las lesiones que marcaron sus últimos años en el circuito profesional.

Rafael Nadal junto a su familia.

Después de catorce años de noviazgo, Rafael Nadal y Mery Perelló contrajeron matrimonio el 19 de octubre de 2019 en Sa Fortaleza, una exclusiva finca ubicada en Mallorca. La ceremonia reunió a unos 250 invitados y se celebró en un ambiente de absoluta privacidad, acorde con el estilo que siempre caracterizó a la pareja.

La familia creció en octubre de 2022 con el nacimiento de su primer hijo, Rafael. Tres años más tarde llegó Miquel, el segundo niño del matrimonio, cuyo nombre rinde homenaje al padre de Mery, fallecido en 2023. Tras el retiro de Nadal del tenis profesional en 2024, ambos priorizaron la vida familiar y disfrutan de una etapa mucho más tranquila, lejos de la exigencia de la alta competencia, consolidando una historia de amor que comenzó en la adolescencia y que sigue siendo una de las más admiradas del deporte español.