La Guardia Civil abrió una oficina de desaparecidos en Ceuta e investiga 32 denuncias tras la crisis migratoria

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y el comandante criminalista de la Guardia Civil, Sergio Munguía, presentaron este jueves la puesta en marcha de una oficina especializada en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas tras la llegada masiva de miles de migrantes a nado y a través del espigón fronterizo durante los días 30 y 31 de julio.

Hasta el momento, la unidad de investigación de la Benemérita ha registrado 32 denuncias formales con base operativa impulsadas por familiares y allegados. Según detallaron las autoridades, los especialistas ya contabilizan 29 casos en los que existen probabilidades concretas de vincular restos mortales rescatados en el mar con las muestras biológicas aportadas por los parientes, habiéndose logrado en las últimas horas la primera identificación positiva mediante cotejo genético. El dispositivo de atención cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos y trabajadores sociales para contener a las familias, al tiempo que dispone de un canal confidencial para recabar fotografías, señas particulares, tatuajes o prendas de vestir que agilicen las tareas de rastreo.

En paralelo al trabajo forense, la Delegación del Gobierno confirmó que el contingente de más de 100 agentes de la Guardia Civil desplegado inicialmente para la contingencia en la costa permanecerá en la ciudad autónoma. Este personal será reasignado a tareas de seguridad ciudadana en coordinación con la Policía Nacional, patrullando las barriadas de la periferia urbana. En cuanto a la situación de los menores de edad, Pérez Triano reconoció que el caudal inusitado de ingresos desbordó de forma absoluta la capacidad de los recursos estatales, admitiendo que existen familias con niños pernoctando en las calles mientras los trámites de identificación y reubicación hacia la Península continúan su marcha bajo la supervisión de la Fiscalía.

Finalmente, el representante del Ejecutivo nacional salió al cruce de las polémicas políticas en torno a la prevención del episodio, desmintiendo que el presidente ceutí Juan Jesús Vivas hubiera intentado alertar sin éxito al presidente Pedro Sánchez sobre la inminencia del cruce masivo. Pérez Triano aclaró que existieron comunicaciones continuas entre la administración local y la Jefatura de Gabinete nacional para advertir sobre la creciente presión en el litoral marítimo tras el reciente fallo del Tribunal Supremo, gestiones que habían permitido canalizar refuerzos previos para la Brigada de Extranjería y el Servicio Marítimo.

Con información de EuropaPress.