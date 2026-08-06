Los mercados financieros internacionales operaron con cautela, con el oro alcanzando su nivel más alto en casi dos meses y el mercado de divisas mostrando relativa estabilidad, mientras los inversores asimilan los avances diplomáticos para reabrir el estrecho de Ormuz y aguardan la publicación del informe oficial de empleo en Estados Unidos.

El metal precioso al contado registró un alza del 0,4% para cotizar a 4.261,86 dólares por onza, rozando su pico de siete semanas tras la fuerte escalada del miércoles. La firmeza del oro estuvo apuntalada por las expectativas respecto a la propuesta de acuerdo entre Irán y Omán para ordenar el tránsito marítimo en el golfo Pérsico tras cinco meses de tensión. El posible restablecimiento del flujo petrolero atenuó los temores a una nueva oleada inflacionaria global, lo que a su vez redujo del 67% al 55% las apuestas del mercado sobre un eventual incremento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de septiembre.

En el mercado cambiario, el índice dólar reaccionó con un leve repunte del 0,1% hasta las 99,77 unidades, alejándose gradualmente de los mínimos de seis semanas anotados a comienzos de la jornada. Por su parte, el yen japonés cotizó a 157,85 unidades por dólar, cediendo parte de las ganancias obtenidas tras las recientes intervenciones estatales, aunque manteniéndose firme frente al piso histórico registrado semanas atrás. En tanto, el euro y la libra esterlina experimentaron ligeros retrocesos del 0,1%, cotizando a 1,1542 y 1,346 dólares respectivamente.

El foco de la plaza financiera global se traslada ahora a la difusión del reporte oficial de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, programado para este viernes. Luego de que los datos privados mostrasen una desaceleración en la creación de puestos de trabajo durante julio, los analistas de mercado coinciden en que un informe laboral sólido o más débil de lo previsto terminará de definir la trayectoria monetaria de la Fed para el cierre del año y la tendencia inmediata del billete verde.

Con información de Reuters