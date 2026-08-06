El Gobierno del Reino Unido y la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) autorizaron la adquisición de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance, una megaoperación valorada en 110.000 millones de dólares, tras descartar riesgos antimonopolio y considerar resueltas las objeciones vinculadas al interés público y la pluralidad mediática.

La decisión de la administración británica se concretó luego de que la ministra de Cultura, Medios y Deporte, Lisa Nandy, desistiera de emitir una Notificación de Intervención de Interés Público. El cambio de postura del Ejecutivo se produjo una vez que el director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, aceptara reforzar las garantías iniciales del grupo y transformarlas en compromisos jurídicamente vinculantes que serán supervisados mediante declaraciones anuales de cumplimiento.

Entre los condicionamientos clave aceptados por la compañía estadounidense para despejar el camino regulatorio en territorio británico, se destaca la preservación de identidades editoriales independientes para sus canales de televisión abierta, servicios lineales y plataformas bajo demanda. En el terreno informativo, Paramount garantizó que el servicio de noticias de Channel 5 operará con total autonomía respecto de las cadenas internacionales CNN y CBS News, mientras que en la franja infantil prometió mantener la identidad distintiva de señales emblemáticas como Nickelodeon y Cartoon Network, comprometiéndose a seguir produciendo y adquiriendo contenidos originales en el país.

Por su parte, el organismo antimonopolio británico concluyó en un dictamen independiente que la transacción no genera una perspectiva realista de reducción sustancial de la competencia en el mercado de distribución cinematográfica, la televisión infantil o los servicios de streaming. Con la aprobación de Londres —que se suma a las autorizaciones previas concedidas en Estados Unidos y China— el acuerdo salva uno de sus escollos regulatorios más complejos en Europa, dejando las impugnaciones antimonopolio pendientes en los tribunales estadounidenses, encabezadas por el estado de California, como el principal obstáculo legal para el cierre definitivo de la fusión.

Con información de EuropaPress y Reuters