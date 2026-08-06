Día del Niño: las mejores opciones tecnológicas para regalar que combinan juego, aprendizaje y creatividad

Elegir el regalo del Día del Niño se pone difícil apenas se sale del clásico juguete: hay que pensar en gustos, edades y hasta en cuánto va a durar el regalo antes de quedarse chico. La tecnología, bien elegida, puede resolver ese problema de una sola vez.

Con procesadores AMD como base, armamos una guía con opciones para distintos presupuestos y edades, desde el primer equipo para arrancar con el estudio hasta la PC de escritorio soñada para quien ya sabe lo que quiere.

Para dar los primeros pasos

Si el objetivo es un primer equipo versátil, hay dos alternativas pensadas para acompañar tanto el estudio como el entretenimiento:

Notebook HP 15 , con procesador AMD Ryzen 5 7520U , ideal para tareas escolares, navegación y primeras experiencias de gaming. Disponible en Frávega desde $1.299.999

, con procesador , ideal para tareas escolares, navegación y primeras experiencias de gaming. Disponible en Frávega desde Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, con procesador AMD Ryzen 7 5825U, pensada para clases virtuales y contenido multimedia. Disponible en On City desde $1.599.999

Para combinar gaming y creatividad

Para quienes ya empiezan a editar imágenes, crear videos o jugar títulos más exigentes, estas opciones suman gráficos dedicados:

Lenovo LOQ Essential , con procesador AMD Ryzen 7 170 y almacenamiento de estado sólido, disponible en Compra Gamer a $2.272.982

, con procesador y almacenamiento de estado sólido, disponible en Compra Gamer a HP Victus Gaming , con procesador AMD Ryzen 5 7535HS y pantalla de alta frecuencia de actualización, disponible en Compra Gamer a $1.640.800

, con procesador y pantalla de alta frecuencia de actualización, disponible en Compra Gamer a ASUS TUF Gaming A16, con procesador AMD Ryzen 7 260, preparada para aplicaciones con inteligencia artificial y sesiones prolongadas de uso, disponible en Compra Gamer a $2.638.765

Para quienes sueñan con armar su propia PC

Para los más grandes que ya piensan en ensamblar o actualizar un equipo de escritorio, la línea AMD ofrece varios puntos de entrada:

AMD Ryzen 5 5600GT , con gráficos Radeon integrados, 6 núcleos y 12 hilos, para una PC funcional sin placa de video dedicada

, con gráficos Radeon integrados, 6 núcleos y 12 hilos, para una PC funcional sin placa de video dedicada AMD Ryzen 7 5700G , con 8 núcleos y 16 hilos, para una PC equilibrada y con potencial de actualización

, con 8 núcleos y 16 hilos, para una PC equilibrada y con potencial de actualización AMD Ryzen 7 7700X3D , con tecnología 3D V-Cache y 104 MB de caché total sobre la plataforma AM5, para gaming más exigente

, con tecnología 3D V-Cache y 104 MB de caché total sobre la plataforma AM5, para gaming más exigente AMD Radeon RX 9070 GRE, basada en arquitectura RDNA 4, para jugar en 1440p con mayor nivel de detalle

Los precios de estos últimos cuatro componentes varían según el retailer, así que conviene consultar disponibilidad local antes de comprar.