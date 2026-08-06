Por qué la gente envuelve el tallo de la banana en papel alumino

Las bananas son una de las frutas más consumidas del mundo, pero también una de las que maduran con mayor rapidez. En pocos días pueden pasar de un color amarillo intenso a presentar manchas marrones y una textura demasiado blanda. Frente a este problema cotidiano, en los últimos años comenzó a popularizarse un sencillo truco, el de envolver el tallo del racimo con papel aluminio.

La explicación tiene una base científica. Las bananas pertenecen al grupo de los frutos climatéricos, es decir, continúan madurando después de ser cosechadas gracias a la acción del etileno, una hormona vegetal en forma de gas que acelera el proceso de maduración. Una parte importante de ese etileno se libera a través de la corona o tallo del racimo, por lo que cubrir esa zona con papel aluminio ayuda a disminuir su dispersión y ralentiza el proceso de maduración. Diversos especialistas en conservación poscosecha coinciden en que esta práctica puede extender la vida útil de la fruta entre dos y tres días en condiciones normales de almacenamiento.

Por qué se usa papel aluminio para prolongar la duración de las bananas

El papel aluminio actúa como una barrera que reduce el intercambio de gases en la parte superior del racimo. De esta manera, las bananas permanecen amarillas durante más tiempo y tardan más en desarrollar las manchas oscuras que suelen aparecer cuando alcanzan un estado de maduración avanzado. El efecto no es permanente ni detiene por completo el proceso natural, pero sí puede ser útil para quienes compran varios frutos y quieren consumirlos de manera gradual.

Los expertos señalan, además, que el truco funciona mejor si las bananas se mantienen alejadas de otras frutas que también producen grandes cantidades de etileno, como las manzanas, las peras o las paltas. Cuando estos alimentos se almacenan juntos, el gas se concentra y acelera la maduración de todos los frutos presentes en el mismo recipiente.

Las bananas son una de las frutas más consumidas del mundo, pero también una de las que maduran con mayor rapidez.

Otra recomendación es guardar las bananas a temperatura ambiente, en un lugar fresco, seco y sin exposición directa al sol. Colocarlas en la heladera antes de que maduren puede afectar su desarrollo y alterar su sabor, mientras que una vez alcanzado el punto de maduración deseado sí pueden refrigerarse para conservar la pulpa firme durante algunos días más, aunque la cáscara se oscurezca rápidamente. Ese cambio de color no significa que la fruta esté en mal estado, sino que es una reacción normal provocada por las bajas temperaturas.

Si bien existen pruebas y recomendaciones de especialistas que respaldan el uso del papel aluminio en el tallo, también hay ensayos domésticos que muestran resultados más modestos. Esto se debe a que la velocidad con la que madura una banana no depende únicamente del etileno liberado por el tallo, sino también de factores como la temperatura ambiente, la humedad, la ventilación y el estado de madurez con el que fue comprada. Por eso, el truco debe entenderse como una ayuda para retrasar el proceso y no como una solución definitiva.