¿Adiós Mundial 2030 con 64 equipos? UEFA se opone y FIFA reaccionó

Gianni Infantino vuelve a vivir horas tensas aún después de haber dado de baja el proyecto de FIFA Forward Enterprise (FFE) con el que pretendía privatizar el Mundial. Ahora la UEFA fue quien cuestionó el proyecto de que la Copa del Mundo a desarrollarse en Argentina, Uruguay, Paraguay, Portugal, España y Marruecos en 2030 tenga 64 selecciones, algo que sin dudas genera polémica nivel global. El empresario suizoitaliano respondió ante esta queja y la opinión desde su organismo fue por demás contundente.

La postura de la UEFA en contra del Mundial de 64 equipos planeado por la FIFA

La Federación de Ligas de Fútbol de Europa (EUFL) se expresó con un tajante comunicado contra la FIFA. "No se le debe permitir a la FIFA seguir tomando decisiones unilaterales tan perjudiciales que van en contra de los intereses de las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados, cuyos continuos esfuerzos e inversiones son la fuente del valor de las competiciones internacionales de fútbol", escribieron. Además, resaltaron que la nueva propuesta incluye un período de evaluación excesivamente corto y ninguna consulta a ligas, clubes o jugadores porque "sus medios de vida se verían más afectados".

La UEFA se opuso a la idea de que el Mundial 2030 sea de 64 equipos

La respuesta de la FIFA a la UEFA por el Mundial 2030

Por parte de la entidad presidida por Gianni Infantino también se expresaron al respecto y dejaron en claro su postura. "La FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido preoceso. Adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación. Siempre se aprende de esta experiencia y seguirá mejorando sus procesos". A su vez, admitieron que cometieron errores "en pleno cumplimiento del marco normativo" del organismo.

Sobre lo último, resaltaron que debería "haberse gestionado de otra manera" el plan de privatizar la Copa del Mundo tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación. Cabe destacar que la UEFA fue una de las federaciones que se opuso a esta medida y nuevamente volvió a mostrar su descontento ante la chance de que el torneo cuente con 64 selecciones en 2030, el cual dará comienzo en Sudamérica para luego mudarse a Europa.

¿Chau Mundial de Clubes? La crisis de la FIFA con Europa hace tambalear el torneo

El Mundial de Clubes 2029 pende de un hilo por estas horas, con la crisis interna de la FIFA como uno de los principales motivos. La entidad madre del fútbol a nivel global, con Infantino como presidente, está en plena batalla con la UEFA (el organismo líder en Europa) y ello podría complicar la disputa del mencionado torneo, entre otras cuestiones.

De acuerdo con el prestigioso portal deportivo internacional The Athletic, existe un enojo general por parte de los equipos europeos que participaron en el certamen en el 2025 en Estados Unidos. De hecho, publicaron un artículo que esgrime que el fondo de solidaridad cercano a los 250 millones de dólares que estaba destinado para las instituciones, todavía no ha sido pagado un año después de la final de la competencia.