Lazos estratégicos: Quintela se reunió con la comunidad boliviana y ratificó la integración de La Rioja con el país vecino

El gobernador Ricardo Quintela encabezó un encuentro con el cónsul de Bolivia, Santos Rodríguez Laura, y representantes de la colectividad boliviana. La reunión se realizó este jueves en Casa de Gobierno, en el marco de las actividades conmemorativas por el 201° aniversario de la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. La actividad se inscribe en la política de vinculación internacional que impulsa la provincia, que en los últimos meses profundizó relaciones con distintos países, entre ellos China, con el objetivo de ampliar la cooperación institucional, comercial y productiva.

"Conversamos sobre la importancia de seguir fortaleciendo la integración, el trabajo conjunto y el acompañamiento a las familias bolivianas que viven en nuestra provincia. La Rioja es una tierra que abraza a quienes eligen construir aquí su presente y su futuro", expresó Quintela en su cuenta de X.

En la reunión participaron referentes de la colectividad boliviana radicada en distintos puntos de La Rioja y autoridades del Ejecutivo provincial. "Hoy se conmemoran los 201 años de la independencia de Bolivia y desde La Rioja nos sumamos a esta celebración junto a una comunidad que forma parte de nuestra sociedad", expresó el presidente de Edelar, Jerónimo Quintela, quien durante el encuentro también dijo que "muchas familias ya tienen profundas raíces riojanas y el desafío es seguir fortaleciendo los vínculos, el diálogo y una convivencia basada en el respeto por las costumbres y tradiciones de cada pueblo".

Un encuentro para fortalecer la unión entre La Rioja y Bolivia

En este encuentro se ratificó el trabajo conjunto con la colectividad boliviana para impulsar acciones que beneficien a sus miembros y consoliden su valiosa participación institucional en La Rioja. Asimismo, se fortaleció este lazo internacional al reconocer el gran aporte de la comunidad en suelo riojano, abordando medidas de integración para acompañar a las familias del interior provincial.

"Es la primera vez que mantengo un encuentro con el gobernador de La Rioja y espero que sea el primero de muchos para seguir trabajando en temas de interés común entre dos países hermanos", aseguró el cónsul de Bolivia, Santos Rodríguez Laura, quien puso en valor la reunión considerándola como una oportunidad para profundizar los vínculos entre Bolivia y La Rioja.

El cónsul del país vecino también propuso avanzar con acciones que inviten a profundizar la participación ciudadana de la comunidad boliviana mediante la posibilidad de que se instalen recintos de votación en la ciudad de La Rioja para los comicios bolivianos. Además, Rodríguez Laura convocó a continuar fortaleciendo la presencia con las familias de la comunidad boliviana que viven en localidades como Chilecito, Nonogasta y Aimogasta.