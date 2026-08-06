La Selección de Uruguay abrió una nueva etapa tras la salida de Marcelo Bielsa y confirmó una decisión que se venía negociando desde hacía semanas. Diego Forlán, uno de los máximos ídolos de la "Celeste" y figura en el Mundial 2010, fue oficializado como entrenador interino de la selección mayor y también de la Sub 20. El histórico exdelantero afrontará el desafío de devolverle protagonismo al combinado uruguayo mientras la AUF define el futuro del banco de suplentes.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) terminó con las especulaciones y oficializó este jueves a Forlán como nuevo entrenador del seleccionado. "Diego Forlán vuelve a casa" para estar "a cargo de la Selección Sub-20 y la Selección Mayor", se lee en el breve comunicado publicado por la asociación en sus redes sociales.

El exjugador de Independiente y Atlético de Madrid, entre otros, tendrá la responsabilidad de conducir al equipo durante los amistosos previstos para lo que resta de 2026 y también dirigirá a la selección juvenil de cara al Sudamericano que se disputará en enero de 2027.

La noticia había comenzado a tomar fuerza días atrás, cuando la propia AUF publicó en sus redes sociales un sugestivo mensaje con la frase "¿Y si te llaman?", en alusión a una respuesta que el propio Forlán había dado durante el Mundial 2026 cuando le consultaron si aceptaría dirigir al seleccionado. Finalmente, la expectativa se transformó en realidad.

La AUF apuesta por un símbolo de la Celeste

La llegada de Forlán no solo representa un cambio deportivo, sino también una decisión con fuerte carga simbólica. El organismo presidido por Ignacio Alonso eligió a uno de los futbolistas más representativos de la historia reciente del seleccionado para conducir una etapa de transición mientras se define al sucesor definitivo de Bielsa.

El propio Alonso explicó cuál será el alcance de esta etapa como entrenador. "Tendrá el desafío de conducir a la selección Sub 20 y dirigir ocho partidos de la selección mayor entre septiembre y marzo", afirmó el presidente de la AUF. Además, destacó que el exdelantero "es una marca registrada de la selección uruguaya". La elección busca aprovechar el liderazgo de un referente que conoce como pocos la camiseta celeste y que mantiene un enorme reconocimiento tanto dentro como fuera del país.

El recorrido de Forlán como DT

Aunque su imagen está asociada a una brillante carrera como futbolista, la experiencia de Forlán como director técnico todavía es reducida. Su estreno fue en Peñarol durante 2020, donde dirigió 11 partidos y registró cuatro triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Posteriormente asumió en Atenas de San Carlos, en la Segunda División uruguaya, donde obtuvo cuatro victorias, cinco igualdades y tres caídas antes de finalizar su ciclo.

La conducción de una selección nacional representa, por lo tanto, el mayor reto de su carrera como entrenador. Además de intentar consolidar una identidad futbolística para la Mayor, también deberá trabajar en el desarrollo de las nuevas generaciones desde la Sub 20, una categoría clave para el futuro del fútbol uruguayo.

El enorme legado de Forlán con Uruguay

Hablar de Forlán es hablar de una de las grandes figuras de la historia de Uruguay. El exatacante convirtió 36 goles en 112 partidos y ocupa el tercer puesto entre los máximos goleadores históricos de la selección, solo detrás de Luis Suárez y Edinson Cavani.

Su momento más recordado llegó en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando fue la gran figura del equipo que alcanzó las semifinales y recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo. Un año después levantó la Copa América 2011 en Argentina, consolidándose como uno de los grandes ídolos de la Celeste. Ahora intentará trasladar ese prestigio al banco de suplentes en una etapa marcada por la reconstrucción del equipo nacional.