Giro en el caso Tahiel Herrera: qué reveló la autopsia sobre la muerte del nene de 6 años

La autopsia realizada al cuerpo de Tahiel Herrera, el niño de 6 años que era intensamente buscado en Neuquén y que fue hallado sin vida en un predio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), determinó que la causa de muerte fue "asfixia por sumersión". El resultado preliminar fue confirmado por la Fiscalía y ya forma parte del expediente de la investigación, que intenta esclarecer qué fue lo que pasó con el pequeño.

El Cuerpo Médico Forense explicó que, si bien el dato de "asfixia por sumersión" permitió esclarecer el mecanismo de la muerte, aún resta determinar cómo se desarrolló toda la secuencia que terminó con la tragedia.

En la misma línea, la Fiscalía remarcó que el resultado de la autopsia constituye una pieza fundamental para la investigación, pero que todavía deben analizarse otras pruebas antes de establecer si existieron fallas o responsabilidades en torno al acceso del menor al predio del EPAS, que es considerado un sector de riesgo.

Qué pasó con Tahiel Herrera

Tahiel tomó relevancia mediática después de que desapareciera en el barrio Confluencia, ubicado en la ciudad de Neuquén. Tenía un trastorno del espectro autista (TEA) e iba a cumplir 7 años próximamente.

Salió de la casa de un familiar el pasado lunes por la tarde, en un momento de descuido de los adultos a cargo, y horas después comenzó un intenso operativo de búsqueda.

Lamentablemente, el cuerpo del niño fue encontrado luego dentro de uno de los piletones de la planta de tratamiento de líquidos cloacales del Ente Provincial de Agua y Saneamiento. El hecho conmocionó a toda la provincia y dio inicio a una investigación para esclarecer qué fue lo que le sucedió al menor.

La importancia de los registros en las cámaras de seguridad

Los investigadores avanzan con el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en el predio. En las imágenes que tomaron repercusión pública se puede ver a Tahiel ingresando por un portón abierto, corriento por el predio, subiendo escaleras e intentando ingresar a unas oficinas.

También se observa que un guardia de seguridad advirtió su presencia e intentó interceptarlo, pero el niño siguió corriendo. Poco después, el vigilador se encontró con la mamá del menor y le indicó hacia dónde se había ido.

La Justicia busca ahora reconstruir qué ocurrió después de esa secuencia, cuánto tiempo transcurrió hasta el hallazgo del cuerpo y cómo el niño llegó al sector de los piletones sin que pudiera ser rescatado a tiempo.

Para ello, además de las grabaciones, serán clave los testimonios de los testigos y las distintas pericias. La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan sumar medidas para esclarecer la muerte de Tahiel.