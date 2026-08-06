Uruguay oficializa llegada de Forlán como DT de la selección tras debacle con Bielsa en el Mundial

Imagen de archivo del exfutbolista uruguayo Diego Forlán en el sorteo del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington, DC, EEUU.

Diego ​Forlán es el nuevo entrenador de las selecciones absoluta y sub-20 de ‌Uruguay, según anunció ‌el jueves oficialmente la federación local.

El exdelantero de 47 años, que jugó en Manchester United, Atlético de Madrid e Inter de Milán, sucede a Marcelo Bielsa, quien dejó el cargo tras la eliminación ​de Uruguay en ⁠la fase de grupos del Mundial, ‌en la que la "celeste" se ⁠despidió sin haber conseguido ⁠ninguna victoria.

Forlán comenzará su andadura de inmediato con la selección sub-20, dijo la Asociación Uruguaya ⁠de Fútbol (AUF), que señaló que el ​exdelantero "vuelve a donde dejó una ‌huella imborrable".

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"Referente, figura y emblema de una generación ‌inolvidable, el mejor jugador de la Copa ⁠Mundial de Sudáfrica 2010 regresa ahora para aportar su experiencia, liderazgo y profundo conocimiento del fútbol internacional desde la ​conducción técnica", ‌destacó la entidad.

Forlán "comenzará a trabajar de inmediato con la sub-20 (...) Su primer desafío al frente de la absoluta llegará durante la ventana internacional de septiembre-octubre, cuando Uruguay ⁠dispute los encuentros amistosos correspondientes a la Fecha FIFA. Será el comienzo de una nueva era, con uno de sus máximos ídolos nuevamente como protagonista", agregó.

El nombramiento forma parte de los esfuerzos de Uruguay por reconstruirse tras la ‌marcha de Bielsa, quien dejó el puesto tras expirar su contrato luego del fracaso del equipo en el Mundial, donde no pasó de la primera ronda.

Forlán, que disputó ‌112 partidos con la selección y ayudó a Uruguay a ganar la Copa América de ‌2011, se ⁠retiró como jugador en 2019 y, desde entonces, ha entrenado a ​los clubes uruguayos Peñarol y Atenas.

Con información de Reuters