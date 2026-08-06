Tres discos para escuchar en un día lluvioso según la IA: rock, pop y folklore argentino

El cielo gris y la lluvia persistente que cubren a Buenos Aires y a gran parte del país invitan a cambiar el ritmo de la rutina. Los días húmedos tienen una atmósfera particular que pide a gritos una banda sonora adecuada: canciones que sepan dialogar con el sonido del agua contra la ventana, la calidez de un café recién hecho y esa melancolía reflexiva tan propia de las tardes de temporal.

Ante la indecisión de qué poner a sonar, la inteligencia artificial seleccionó tres obras fundamentales que abarcan diferentes géneros, geografías y generaciones. De la profundidad del folklore nacional al pop intimista de carácter global, pasando por la delicadeza del rock de autor, esta guía musical reúne a voces femeninas y masculinas para transformar un día lluvioso en una experiencia puramente contemplativa.

Cantora 1 de Mercedes Sosa

La voz de la Negra Sosa es, en sí misma, un refugio contra la intemperie; lanzado en 2009, este álbum de duetos histórico reúne a la máxima figura de la música de raíz argentina con grandes referentes de la canción popular. La cadencia telúrica del folklore, combinada con interpretaciones profundas junto a artistas de la talla de Jorge Drexler, Caetano Veloso y Shakira, convierte a este trabajo en el acompañamiento perfecto para calentar el mate mientras la lluvia cae afuera.

Folklore de Taylor Swift

Producido en el aislamiento de 2020, este trabajo representó un giro definitivo en la carrera de la estrella estadounidense hacia un pop alternativo, acústico e intimista. Con arreglos sobrios de piano, guitarras de madera y una lírica cargada de nostalgia, el disco captura con precisión la estética de una tarde fría. Es una obra ideal para escuchar de principio a fin, dejando que sus historias entrelazadas fluyan con el ritmo pausado de un día gris.

Kamikaze de Luis Alberto Spinetta

Publicado en 1982, este álbum solista de El Flaco es un monumento a la desnudez acústica dentro del rock argentino. Grabado casi en su totalidad con voz y guitarra, el disco alberga gemas atemporales como Barro tal vez y Ella también. La poesía sutil de Spinetta y la calidez espacial de las tomas originales generan una atmósfera de introspección única, transformando la soledad de la lluvia en una pausa poética e indispensable.

Las vueltas de la vida de Hilda Lizarazu

Un trabajo clave en la carrera solista de la cantante argentina que destaca por su sensibilidad y elegancia pop. Con una instrumentación orgánica, arreglos acústicos cuidados y una voz cálida, este álbum reúne canciones introspectivas e impecables que marcan un pulso sereno, ideal para acompañar el ritmo calmo de una tarde lluviosa.

Getz/Gilberto de Stan Getz y João Gilberto

Un clásico absoluto de la música internacional que trasciende épocas; la fusión entre el saxo aterciopelado de Stan Getz, la guitarra sutil de João Gilberto y la inolvidable voz de Astrud Gilberto crea una atmósfera tibia y sofiscada. Los ritmos pausados del litoral brasileño funcionan como el contrapunto ideal para el pulso de la lluvia, aportando una sonoridad reconfortante de principio a fin.