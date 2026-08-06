La producción de autos cayó 18% en lo que va del año y el mercado interno no arranca

La industria automotriz volvió a pésimos resultados en julio, con un mercado interno que no despega. Las terminales radicadas en el país produjeron 31.189 vehículos durante el mes, lo que representó una baja de 15,8% respecto de junio y un retroceso de 16% frente al mismo período de 2025. El dato confirmó que uno de los sectores industriales más relevantes de la economía argentina continúa lejos de recuperar el nivel de producción del año pasado y que el sostén de la actividad sigue dependiendo casi exclusivamente de las exportaciones.

Los datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) muestran además que la debilidad no se limita a un mes puntual. Entre enero y julio las terminales fabricaron 235.847 vehículos, un volumen que se ubicó 18% por debajo del registrado durante el mismo período de 2025. Al mismo tiempo, las ventas mayoristas al mercado interno profundizaron su deterioro y reflejaron las dificultades que enfrentan las concesionarias para absorber la producción en un escenario de consumo retraído, mayores costos financieros y pérdida del poder adquisitivo.

Las cifras llegan en un momento en que el Gobierno de Javier Milei insiste en que la economía atraviesa una etapa de recuperación impulsada por la estabilidad macroeconómica y la desaceleración de la inflación. Sin embargo, distintos indicadores industriales continúan mostrando una realidad dispar. Mientras algunos sectores vinculados a la energía y la minería mantienen un desempeño positivo, buena parte del entramado manufacturero sigue operando por debajo de los niveles registrados antes del ajuste económico implementado desde diciembre de 2023.

La industria automotriz constituye uno de los ejemplos más representativos de esa dinámica. Se trata de un sector fuertemente integrado a la cadena industrial, con impacto sobre autopartistas, metalúrgicas, transporte, logística y empleo calificado. Cuando disminuye la producción también se resiente el conjunto de proveedores que abastecen a las terminales.

La producción va marcha atrás

Durante julio las terminales produjeron 31.189 automóviles y vehículos comerciales livianos. El volumen significó una caída de 15,8% respecto de junio, cuando se habían fabricado más de 37.000 unidades, y una baja de 16% frente a julio del año pasado. El desempeño consolidó una tendencia que se mantiene desde comienzos del año. En los primeros siete meses de 2026 la producción acumuló 235.847 unidades, lo que representa una retracción interanual de 18%.

El retroceso adquiere relevancia porque la industria automotriz había sido uno de los sectores que durante los últimos años había logrado sostener parte de su actividad gracias al crecimiento de las exportaciones, especialmente hacia Brasil. Sin embargo, la demanda doméstica continúa mostrando debilidad y limita la recuperación del conjunto del sector.

La evolución de la actividad industrial viene siendo seguida de cerca por economistas y analistas debido a que constituye uno de los principales indicadores del comportamiento de la economía real. En los últimos meses, informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostraron que la industria manufacturera todavía registra niveles inferiores a los observados antes del inicio del programa de ajuste fiscal y monetario aplicado por la administración nacional.

Si la producción muestra una caída importante, el comportamiento de las ventas al mercado interno resulta todavía más marcado. Durante julio las automotrices entregaron a la red de concesionarios 34.178 vehículos, una cifra que implicó un descenso de 22,4% respecto de junio y una baja interanual de 31,9%. En el acumulado de enero a julio las ventas mayoristas alcanzaron 262.307 unidades, un volumen 24,9% inferior al registrado durante igual período del año pasado.

Los números reflejan que las terminales continúan ajustando el ritmo de producción ante una demanda doméstica que no logra recuperar dinamismo. El elevado costo del financiamiento para la compra de vehículos, la evolución de los ingresos reales y la cautela de consumidores y empresas frente al escenario económico siguen condicionando las decisiones de inversión y consumo.

En contraste con el mercado interno, las exportaciones volvieron a mostrar un desempeño positivo. Durante julio se exportaron 23.377 vehículos, un volumen que representó un crecimiento de 4,5% respecto de junio y un incremento de 28,3% frente al mismo mes de 2025. En el acumulado anual, las ventas externas alcanzaron las 150.270 unidades, apenas 1,6% por encima de las registradas entre enero y julio del año pasado.El dato confirma que el comercio exterior continúa funcionando como el principal sostén del sector, como el de otros rubros, aunque ese crecimiento todavía resulta insuficiente para compensar plenamente la caída de la demanda doméstica..

"El comportamiento de julio refleja la fase de reacomodamiento que atraviesa la industria, donde la producción acomoda sus ritmos al volumen de stock de la cadena y a la dinámica del mercado interno. En este escenario, el verdadero motor del sector sigue siendo el canal exportador, que en julio mostró un crecimiento interanual del 28,3% y se consolida como el sostén de la actividad en el acumulado del año", sostuvo el presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano.