Viviana Canosa reveló cuál es el "limite" de Milei: "Este"

La decisión del gobierno de Javier Milei de retirar el capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que modificaba la Ley de Tierras, a horas de su tratamiento en el Senado, generó múltiples reacciones. Una de las más contundentes fue la de Viviana Canosa, quien interpretó la marcha atrás como un punto de inflexión para la gestión libertaria.

Durante su programa en Carnaval Stream, Viviana Canosa sostuvo que el retroceso del Gobierno representa mucho más que una derrota política en el Congreso y lo atribuyó a la presión social. "Este fue el día, me parece. A partir de acá nos unimos todos los argentinos y pasó algo distinto", afirmó la conductora al analizar la decisión del oficialismo.

En esa línea, remarcó que el cambio de postura no fue producto de la dirigencia política sino de la reacción ciudadana. "Yo creo que de verdad lo que pasó hoy no es de la clase política, porque ahora es fácil que un gobernador diga 'me voy para atrás', es del pueblo", expresó.

Viviana Canosa reveló cuál es el "limite" de Milei.

El "límite" para Milei

Canosa aseguró que las transformaciones más importantes ocurren cuando la sociedad impone un freno a quienes ejercen el poder. "Las grandes cosas pasan cuando el pueblo dice 'hasta acá llegaste, flaco'", sostuvo.

La periodista también apuntó contra Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al cuestionar los límites de la gestión libertaria. "¿Cuál es el límite de Milei? No tenía límites. Sturzenegger se pasa 45 pueblos y Milei también. ¿Cuál es el límite de Milei? ¿Cuál va a ser el límite de Milei? Bueno, este puede ser un gran límite", concluyó.