Baby Etchecopar explotó en vivo y reveló lo que Milei quería mantener en secreto: "Preso"

Ángel "Baby" Etchecopar volvió a apuntar con dureza contra Javier Milei durante su programa en A24. El periodista cuestionó el presente político del Presidente, sostuvo que "se le acabó la magia" y vinculó la reciente derrota legislativa del Gobierno con un cambio de escenario que, según afirmó, debilita su liderazgo.

En un fuerte editorial emitido por A24, Baby Etchecopar lanzó una serie de críticas contra Javier Milei y sostuvo que el mandatario atraviesa uno de los momentos políticos más complejos desde que llegó a la Casa Rosada. "Milei, sos un maleducado. Se te acabó la magia, Milei. Ya no engañás a nadie", expresó el periodista.

El conductor también apeló a uno de los símbolos más característicos del oficialismo para marcar un cambio de clima político. "Hoy si salís con la motosierra vas preso", afirmó, en referencia a la herramienta que Milei convirtió en emblema de su campaña presidencial.

Baby Etchecopar explotó en vivo y reveló lo que Milei quería mantener en secreto.

El impacto de la derrota en el Congreso

Durante su análisis, Etchecopar también minimizó la relevancia del vínculo entre Javier Milei y el presidente estadounidense Donald Trump, al sostener que esa relación no genera interés entre los argentinos. "A nadie le importa tu amistad con Trump. No le importás a nadie. Lo del embajador de Brasil fue un golpe", aseguró.

Finalmente, el periodista interpretó la reciente derrota oficialista en el Congreso como una señal de debilitamiento político. "Hoy la ley que no te votaron demuestra que pueden no votarte porque los dos tercios ya saben que los juntan. O sea, ya te ven flaquear las piernas", concluyó.