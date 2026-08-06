Mientras River Plate continúa reforzándose con nombres de jerarquía internacional, una de sus mayores promesas empieza a dar que hablar lejos de Núñez. Leonel Jaime, quien debutó en Primera de la mano de Marcelo Gallardo y firmó un contrato con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, atraviesa un gran presente en Peñarol, club con el que acaba de consagrarse campeón y en el que se ganó el reconocimiento del fútbol uruguayo.

El extremo, de 20 años nacido en Tigre, jugó por primera vez en el "Millonario" en octubre de 2025, cuando el equipo de Gallardo empató en el Monumental 1 a 1 frente a Sarmiento. Días antes de aquel estreno, en el que dejó muy buena impresión por su atrevimiento para encarar y potencia, había firmado su primer contrato profesional hasta diciembre de 2027, una muestra de la enorme confianza que River depositaba en su proyección. Sin embargo, tras sus primeros partidos en Primera, el juvenil perdió terreno en el plantel profesional y terminó saliendo a préstamo en busca de continuidad.

De River a Peñarol: el cambio que impulsó su carrera

Con cuatro encuentros disputados en el primer equipo y sin demasiado lugar desde la llegada de Eduardo "Chacho" Coudet, la dirigencia decidió cederlo por una temporada a Peñarol, una decisión que hoy parece haber sido determinante para su crecimiento.

Desde su llegada al conjunto de Montevideo, Jaime logró adaptarse rápidamente al esquema y al estilo que pregona Diego Aguirre. Su velocidad, capacidad para el desequilibrio y facilidad para jugar por ambas bandas lo convirtieron rápidamente en una pieza importante dentro del equipo.

El gran golpe llegó en la definición del Torneo Intermedio, cuando Peñarol goleó 5-1 a Wanderers para quedarse con el título. El argentino fue una de las figuras del encuentro, anotó un gol con una definición por encima del arquero Agustín Buffa y terminó siendo elegido como el mejor jugador de la final.

El rendimiento del extremo no pasó inadvertido en el fútbol uruguayo. El diario El País destacó que el futbolista no solo genera desequilibrio en el uno contra uno, sino que además participa directamente en los goles del equipo. Su entrenador, Aguirre, también elogió públicamente su rápida adaptación y resaltó tanto su calidad técnica como la madurez que mostró desde su llegada.

Las estadísticas también respaldan su gran presente. Con apenas cuatro presentaciones en la Liga AUF, Jaime lidera el promedio de regates exitosos por partido, una cifra que explica por qué se transformó en una de las revelaciones del campeonato.

Quién es Leonel Jaime, una de las grandes apuestas de River

El camino de Jaime comenzó cuando apenas tenía cinco años en el Club Juventud de Tigre. Luego pasó por Deportivo Armenio y Club Rincón, hasta que los captadores de River decidieron incorporarlo a las divisiones inferiores. En Núñez compartió categoría con futbolistas como Claudio Echeverri y Agustín Ruberto, fue una de las figuras de la Cuarta División y terminó consolidándose en la Reserva antes de dar el salto a Primera.

El propio futbolista reveló que sus padres eligieron llamarlo Leonel como homenaje a Lionel Messi, y definió su estilo de juego con una frase que refleja su identidad. "Juego con el corazón, me gusta gambetear, pensar cada jugada y aprovechar las cualidades que Dios me dio".

Cómo es el préstamo de Jaime a Peñarol

River decidió enviar al extremo a Uruguay bajo una fórmula pensada para potenciar su desarrollo. El acuerdo contempla un préstamo por un año, sin cargo, sin opción de compra y existe una cláusula de repesca para diciembre, únicamente si el futbolista no alcanza los 360 minutos en cancha.

Por ahora, la apuesta parece haber dado resultado. Jaime encontró el escenario ideal para sumar confianza, protagonismo y minutos de juego. Mientras tanto, en River siguen muy de cerca la evolución de un futbolista que debutó con Gallardo, estuvo blindado con una cláusula de 100 millones de dólares y que hoy demuestra en Peñarol por qué fue considerado una de las mayores joyas de las inferiores.