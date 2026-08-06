Moria Casán: edad, altura y curiosidades de la histórica diva de la TV y espectáculo argentino

Moria Casán nació como Ana María Casanova el 16 de agosto de 1946 y adoptó el nombre artístico que la convertiría en una leyenda del espectáculo argentino.

Moria Casán es una de las figuras más influyentes del entretenimiento argentino. Con una trayectoria que supera las cinco décadas, logró convertirse en un ícono de la televisión, el teatro y la cultura popular. Su personalidad, sus frases inolvidables y una vida repleta de anécdotas mantienen vigente el interés por conocer más sobre su historia.

La historia de Moria Casán y el inicio de una carrera única

Detrás del personaje conocido por millones existe una historia poco conocida. Moria Casán nació como Ana María Casanova el 16 de agosto de 1946, a las 9 de la mañana, en el Hospital Militar del barrio porteño de Belgrano. Fue hija única de Rosa Fraga, actriz y ama de casa, y de Juan Casanova, oficial del Ejército.

Su madre deseaba llamarla Moria Elizabeth, pero las normas de la época impidieron registrar ese nombre. Finalmente recibió el nombre de Ana María, aunque años después adoptaría el artístico que terminaría convirtiéndose en una marca registrada del espectáculo argentino.

Antes de ingresar al mundo de la actuación, estudiaba Abogacía y también era profesora de danza y piano. El giro que cambiaría su destino ocurrió en 1969, cuando una compañera la invitó a asistir a una función en el Teatro Nacional. Allí fue descubierta por el reconocido coreógrafo Carlos Petit, quien quedó impactado por su presencia escénica.

Tras una prueba improvisada, Petit apenas le enseñó algunos movimientos y tomó una decisión inmediata: "Esta noche debuta". En cuestión de una hora debió prepararse para subir al escenario, marcando así el comienzo de una carrera que luego se convertiría en una de las más exitosas del país.

Edad, altura y otros datos curiosos sobre Moria Casán

Con el paso del tiempo, la curiosidad por conocer aspectos personales de la artista nunca disminuyó. Moria Casán nació el 16 de agosto de 1946, por lo que actualmente tiene 79 años.

Otro de los datos que más llaman la atención es su altura. Mide 1,75 metros, una característica que siempre contribuyó a potenciar su presencia tanto sobre los escenarios como frente a las cámaras. Esa imagen imponente se transformó en uno de los sellos de identidad de una figura que nunca pasó inadvertida.

El apodo "La One" también forma parte de su identidad pública. Con esa denominación fue reconocida durante décadas, reflejando el lugar privilegiado que ocupa dentro del espectáculo argentino como una personalidad original e irrepetible.

Las anécdotas personales que marcaron su vida

Con una altura de 1,75 metros y el apodo de "La One", construyó una imagen inconfundible que trascendió generaciones.

Más allá de su carrera artística, la vida privada de Moria Casán estuvo rodeada de historias que alimentaron su figura mediática.

Una de las más llamativas tiene relación con sus relaciones sentimentales antes de alcanzar la fama. En distintas oportunidades contó que dejó plantados a tres novios antes de casarse. El primero era un vendedor de cueros con quien incluso ya tenía las invitaciones listas. El segundo era un empresario rural mucho mayor que ella. El tercero, un abogado de su misma edad. En todos los casos decidió cancelar el compromiso poco antes del casamiento.

Su autobiografía MeMoria también generó una fuerte repercusión por la sinceridad con la que abordó distintos episodios de su juventud. Allí reveló que, siendo estudiante, decidió mantener relaciones sexuales a cambio de dinero y relató la experiencia con absoluta franqueza. "Mi vida era la de una chica más hasta que un día, mientras estudiaba, tuve la necesidad de salir a la calle para levantarme a un tipo por plata", escribió en el libro. La confesión provocó un amplio debate y volvió a demostrar el estilo directo que caracterizó siempre a la artista.

Un ícono que sigue vigente en el espectáculo argentino

A lo largo de más de cinco décadas, Moria Casán construyó una carrera atravesada por el teatro de revista, la televisión, el cine y la conducción. Su estilo desafiante, su capacidad para reinventarse y una personalidad inconfundible la consolidaron como una de las máximas referentes del espectáculo nacional.

Entre frases que pasaron al lenguaje popular, participaciones memorables y una permanente presencia en los medios, continúa ocupando un lugar destacado dentro de la cultura argentina. Su historia combina talento, controversias y una impronta única que la mantiene como una figura de referencia para distintas generaciones.