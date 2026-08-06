Seguridad en WhatsApp: el paso a paso para asociar tu correo de Gmail y recuperar tu perfil si cambias de celular

Con esta función, el correo electrónico pasa a ser un respaldo para recuperar el acceso.

WhatsApp incorporó una función que permite vincular una dirección de Gmail a la cuenta para facilitar su recuperación cuando el usuario pierde el acceso al número de teléfono o no puede recibir el código de verificación por SMS. La herramienta busca ofrecer una alternativa en situaciones como el robo del celular, el cambio de operador o problemas con la tarjeta SIM.

Esta nueva opción agrega una capa extra de seguridad y permite mantener el control de la cuenta incluso cuando el método tradicional de verificación no está disponible. De esta manera, el correo electrónico pasa a ser un respaldo para recuperar el acceso sin depender exclusivamente del número de teléfono.

Cómo agregar una cuenta de Gmail a WhatsApp

El proceso para asociar un correo electrónico a WhatsApp es sencillo y se realiza desde la configuración de la aplicación. Los usuarios deben ingresar a Ajustes, luego acceder a Cuenta y seleccionar la opción Dirección de correo electrónico.

Una vez allí, será necesario escribir una dirección de Gmail válida y confirmar el registro mediante el código que llegará a esa casilla. Después de completar este paso, el correo quedará vinculado a la cuenta y podrá utilizarse como método de recuperación si en el futuro no es posible recibir el SMS de verificación.

La plataforma aclara que esta dirección de correo no reemplaza al número de teléfono como identificación principal de la cuenta, sino que funciona únicamente como una alternativa para verificar la identidad del usuario en casos específicos.

Para qué sirve esta función de seguridad

La posibilidad de asociar un correo electrónico resulta especialmente útil para quienes cambian de operador, viajan al exterior o sufren la pérdida o el robo del celular. En estos escenarios, recibir el código por SMS puede ser imposible o demorar varias horas.

Con el correo previamente registrado, WhatsApp ofrece un camino alternativo para recuperar el acceso a la cuenta y evitar quedar bloqueado mientras se recupera la línea telefónica.

La función apunta a robos, cambios de operador o problemas con la tarjeta SIM.

Aun así, la aplicación recomienda mantener activadas todas las medidas de seguridad disponibles, como la verificación en dos pasos, además de conservar actualizados tanto el número de teléfono como la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta.

Esta nueva herramienta refuerza la estrategia de WhatsApp para mejorar la protección de los usuarios y reducir los inconvenientes que pueden surgir cuando el acceso al número de teléfono deja de estar disponible, ofreciendo una solución más rápida para recuperar la cuenta en situaciones de emergencia.