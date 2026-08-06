Cómo viajar gratis en colectivos, subtes y trenes en agosto 2026: esta es la forma

El bolsillo de los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un nuevo impacto en agosto. Las tarifas subirán un promedio del 3,9%, pero existe una forma de amortiguar el aumento y, en determinados casos, recuperar hasta el 100% de lo abonado en colectivos y subtes.

La clave está en combinar los medios de pago con las promociones vigentes. Algunas entidades ofrecen reintegros de hasta el 100% mediante NFC o QR, mientras que la Tarifa Social Federal SUBE mantiene un descuento del 55% sobre la tarifa de referencia. Además, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden acceder al viaje gratuito en colectivos de jurisdicción nacional y trenes con la SUBE registrada para ese beneficio.

Cómo viajar gratis en colectivos y subtes durante agosto 2026

Una de las alternativas más importantes son las promociones bancarias y de billeteras virtuales. No todas funcionan de la misma manera: algunas requieren pagar mediante NFC, es decir, acercando el celular o reloj al lector, mientras que otras utilizan QR Transporte.

Entre las principales opciones para agosto están los siguientes:

Naranja X: ofrece un 50% de reintegro al pagar con NFC en colectivos y subtes mediante tarjeta Naranja X Débito o Visa Crédito. El tope informado es de $5.000 . También contempla un 50% de reintegro en subte pagando con QR desde la aplicación y dinero en cuenta, con un tope de $5.000.

ofrece un al pagar con NFC en colectivos y subtes mediante tarjeta Naranja X Débito o Visa Crédito. El tope informado es de . También contempla un 50% de reintegro en subte pagando con QR desde la aplicación y dinero en cuenta, con un tope de $5.000. Banco Galicia: desde el 17 de agosto hasta el 30 de septiembre , ofrece un 50% de reintegro pagando colectivos mediante NFC con tarjeta Mastercard de crédito Galicia. El tope es de $15.000 mensuales por cliente , incluyendo consumos realizados con tarjetas adicionales. El dinero se acredita en la caja de ahorro.

desde el , ofrece un pagando colectivos mediante NFC con tarjeta Mastercard de crédito Galicia. El tope es de , incluyendo consumos realizados con tarjetas adicionales. El dinero se acredita en la caja de ahorro. MODO: los beneficios dependen de la entidad bancaria vinculada y de las condiciones de la promoción. Para las operaciones de transporte, el pago se realiza con dinero disponible en cuenta y se requiere mantener un saldo mínimo de $1.200.

La diferencia entre un descuento y un reintegro es importante: en estos casos, el usuario puede tener que abonar inicialmente el viaje y recibir posteriormente la devolución, por lo que “viajar gratis” no siempre significa que el pasaje se descuente en el momento.

Santander y Banco Macro: cuánto se puede recuperar

Otra de las alternativas más atractivas para agosto es la promoción de Santander , que permite obtener hasta un 100% de reintegro en colectivos y subtes mediante QR Transporte desde la aplicación Santander o MODO .

, que permite obtener hasta un en colectivos y subtes mediante QR Transporte desde la aplicación . Los clientes Santander tienen un 50% de reintegro, con un tope mensual de $8.000. A ese beneficio puede sumarse otro 50% para quienes estén adheridos a Sorpresa Santander, alcanzando así un reintegro total del 100%, con un tope mensual de $16.000. La promoción estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y el reintegro se acreditará en la cuenta Santander dentro de los 30 días.

Viajar gratis en agosto 2026.

Banco Macro, por su parte, ofrece un 20% de reintegro en colectivos y subtes pagando con QR Transporte desde la aplicación Banco Macro o MODO, utilizando dinero en cuenta. El beneficio tiene un tope de $10.000 mensuales por usuario y, según las condiciones informadas, permanece vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Promociones similares ya habían sido relevadas durante julio para los usuarios del transporte del AMBA.

Tarifa Social SUBE: quiénes pueden pagar 55% menos

Las promociones bancarias no son la única alternativa para reducir el costo del transporte. La Tarifa Social Federal SUBE permite acceder a un 55% de descuento sobre la tarifa de referencia vigente al 30 de junio de 2026. El beneficio alcanza a más de 5,5 millones de personas y se aplica automáticamente cuando la SUBE está correctamente registrada.

Pueden acceder, entre otros grupos, los titulares de los siguientes programas:

Asignación Universal por Hijo.

Asignación por Embarazo.

Programa Progresar.

Jubilaciones y pensiones.

Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Personal de casas particulares.

Monotributo Social.

Prestación por Desempleo.

Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Pensión No Contributiva por Invalidez.

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Programas del Ministerio de Capital Humano.

Además, la Tarifa Social puede combinarse con los descuentos de RED SUBE en los servicios donde corresponda, lo que permite reducir todavía más el costo de los viajes combinados.

El beneficio del 100% para personas con CUD

Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) cuentan con un beneficio diferente: pueden viajar con 100% de descuento en colectivos de jurisdicción nacional y trenes utilizando la tarjeta SUBE asociada al beneficio.

Una de las particularidades del sistema es que, una vez registrado el CUD en la SUBE, no es necesario presentar el certificado cada vez que se realiza un viaje. El beneficio también convive con el mecanismo tradicional de acceso mediante la presentación del CUD físico o digital.