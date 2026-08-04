Cuenta DNI en agosto 2026: uno por uno, todos los descuentos y las promociones

El Banco Provincia anunció la grilla completa de promociones que acompañará a los usuarios de Cuenta DNI a lo largo de agosto. La iniciativa, pensada para apuntalar la economía del hogar y dinamizar el comercio local en la provincia de Buenos Aires, alcanza a una comunidad de más de 10 millones de clientes con facilidades de ahorro en rubros clave como alimentos, locales gastronómicos, movilidad, farmacias y artículos escolares.

Entre los focos principales del mes se destacan los descuentos del fin de semana en el sector gastronómico —incluyendo las tiendas YPF Full— con un límite de devolución semanal de $8.000 por persona. A esto se suman las ventajas acumulables para jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del banco, quienes cuentan con un 5% adicional en compras de supermercado.

El detalle completo de beneficios de Cuenta DNI para agosto 2026

Comercios de cercanía: 20% de ahorro de lunes a viernes. El tope semanal por persona asciende a $6.000 (disponible realizando consumos por $30.000).

20% de ahorro de lunes a viernes. El tope semanal por persona asciende a $6.000 (disponible realizando consumos por $30.000). Ferias y mercados bonaerenses: 40% de bonificación todos los días, con un tope de devolución semanal de $6.000 por usuario (se alcanza al gastar $15.000).

40% de bonificación todos los días, con un tope de devolución semanal de $6.000 por usuario (se alcanza al gastar $15.000). Garrafas: 40% de descuento diario con un límite de reintegro mensual unificado de $18.000 por cliente (aplicable a compras acumuladas de $45.000).

40% de descuento diario con un límite de reintegro mensual unificado de $18.000 por cliente (aplicable a compras acumuladas de $45.000). Universidades, clubes y entidades educativas: 40% de rebaja en consumos diarios. El tope semanal queda fijado en $6.000 (para compras de $15.000).

Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en comercios del rubro. Tope semanal de $8.000 por persona (se consigue con ticket de $32.000).

25% de ahorro los sábados y domingos en comercios del rubro. Tope semanal de $8.000 por persona (se consigue con ticket de $32.000). YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los fines de semana en espacios adheridos (no aplica para la carga de combustible). El límite de devolución es de $8.000 por semana y por usuario (al gastar $32.000).

25% de descuento los fines de semana en espacios adheridos (no aplica para la carga de combustible). El límite de devolución es de $8.000 por semana y por usuario (al gastar $32.000). Marcas destacadas: 30% de ahorro diario con un tope mensual de $15.000 por persona (para consumos de $50.000).

30% de ahorro diario con un tope mensual de $15.000 por persona (para consumos de $50.000). Librerías de texto: 10% de rebaja los días lunes y martes, sin límite de reintegro.

10% de rebaja los días lunes y martes, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de devolución.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de devolución. Tarjetas de crédito vinculadas a la app: financiación de hasta 3 cuotas sin interés mediante pago QR en comercios adheridos (exceptuando el rubro de alimentos).

Banco Provincia detalló las promociones de Cuenta DNI para ahorrar en agosto de 2026.

Promociones y días de ahorro en supermercados

El abanico de rebajas en grandes superficies y cadenas mayoristas ofrece oportunidades diferenciadas según el día de la semana:

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro. Supermercados del interior bonaerense: 15% de ahorro los martes y miércoles con un límite de devolución de $6.000 por semana y por cuenta (requiere una compra mínima de $30.000). Participan 5mentarios , Autoservicio Don Luis , La Amistad , Sabor Criollo y Supermercados Chacabuco (Casa central y Juan XXIII).

15% de ahorro los martes y miércoles con un límite de devolución de $6.000 por semana y por cuenta (requiere una compra mínima de $30.000). Participan , , , y (Casa central y Juan XXIII). Nini Mayorista: 15% de rebaja los martes, con un tope de devolución diario de $20.000 por usuario en compras presenciales.

15% de rebaja los martes, con un tope de devolución diario de $20.000 por usuario en compras presenciales. Carrefour: 10% de descuento los miércoles sin límite de devolución (con reintegro en el acto), válido en sucursales Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express.