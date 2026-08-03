Bravos de Juárez despide a DT portugués Caixinha en México

Bravos de Ciudad Juárez despidió ‌el domingo ‌al director técnico portugués Pedro Caixinha debido a los malos resultados conseguidos en el torneo Apertura del fútbol donde registra tres derrotas ​en igual ⁠número de partidos.

Caixinha es ‌cesado dos días después ⁠de que Bravos ⁠fue goleado en casa por Pumas UNAM en la tercera ⁠jornada.

"Ha concluido la relación ​laboral con el ‌director técnico Pedro ‌Caixinha y su cuerpo técnico. ⁠Agradecemos a Pedro y a su equipo de trabajo el tiempo, la ​entrega ‌y el compromiso demostrados al asumir los retos de nuestra institución, deseándoles el mayor de los ⁠éxitos en el futuro", informó el club mexicano en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Caixinha, quien deja al equipo en el último lugar del torneo Apertura sin unidades, ‌fue designado técnico de Bravos en diciembre de 2025, y bajo su mando el club registró cinco triunfos, cuatro ‌empates y 11 derrotas.

"El primer equipo quedará a cargo de ‌un cuerpo ⁠técnico institucional liderado por Salvador Valero, hasta ​ahora director técnico de la categoría Sub-21", agregó el club.

Con información de Reuters