Escándalo en Luzu TV: se burlaron en vivo de una trabajadora y los escrachó en redes

Escándalo en Luzu TV por la burla a una trabajadora.

Luzu TV se vio envuelto en un escándalo nuevamente, a poco más de un mes de haber quedado en medio de la polémica por lo ocurrido con Flor Peña y cómo se desarrolló su salida. En esta oportunidad, se dio luego de que desde uno de sus programas más vistos decidieran burlarse de una bailarina de Pasión de Sábado.

Todo ocurrió en Antes que Nadie, el ciclo conducido por Diego Leuco. Allí el humorista Martín Dardik, más conocido como El Trinche, llevó para uno de sus segmentos el caso de Kiara Aldeco, quien llevó a sus abuelos para que la vean desempeñarse al compás de la cumbia. Previo a mostrarlo, le preguntaron a él si la joven se había recibido, a lo cual acotó: "No es una diplomatura, pero está ahí cerquita".

Luego de esto mostraron un TikTok de la muchacha que rezaba: "Mis abuelos me aplaudieron siempre tan fuerte que nunca me di cuenta de quien no lo hacía". En el material se los puede ver a ambos y luego la cámara enfoca a Kiara, algo que desató risas en el estudio, lo cual tuvo una recepción mixta en la audiencia: desde quienes se sumaron y lo tomaron como mera "humorada" hasta los que repudiaron esto. Y esa última vertiente se intensificó tras el descargo de Aldeco.

La respuesta de Kiara Aldeco

"Qué decepción ver que desde un espacio de comunicación se elija burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona", expuso en una historia de Instagram, tras lo cual prosiguió: "Quiero aclarar que no me dedico únicamente a un solo estilo: soy una bailarina en formación constante, versátil, y trabajo todos los días para seguir mejorando. No me considero la mejor, estoy lejos de eso, pero sí sé el sacrificio, la disciplina y las horas que hay detrás de cada video y de cada oportunidad".

La respuesta de la bailarina de Pasión de Sabado

"También me sorprende que se naturalicen las risas y los comentarios despectivos hacia alguien que intenta crecer en el mundo de la danza, especialmente sabiendo lo difícil que es vivir del arte en nuestro país. No espero que a todos les guste cómo bailo, las críticas son parte de exponerse. Lo que sí creo es que hay una diferencia entre opinar y ridiculizar públicamente a una persona. Ojalá recuerden que, además de entretener, también son comunicadores y tienen un alcance enorme sobre mucha gente", añadió.

Finalmente, se refirió directamente a Nicolás Occhiato, a quien incluso etiquetó: "Teniendo tan de cerca el mundo de la danza y sabiendo el esfuerzo, la disciplina y lo difícil que es vivir de esto, esperaba que en un espacio como el tuyo no se naturalizaran las burlas hacia una bailarina. Una cosa es opinar o hacer una crítica; otra muy distinta es reírse del trabajo y la pasión de alguien. Como comunicadores, creo que tienen una responsabilidad con el mensaje que transmiten".