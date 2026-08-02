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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 2 de agosto

Precios de nafta Súper, Premium, gasoil y GNC en CABA y PBA para hoy domingo 2 de agosto, según datos de las petroleras.

02 de agosto, 2026 | 07.00

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy domingo 2 de agosto se mantienen actualizados en las estaciones de servicio de todas las petroleras. A continuación, el detalle de los valores promedio por empresa y producto.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2048
  • Nafta Premium: $2246
  • Gasoil: $2115
  • Gasoil Premium: $2323
  • GNC: $689,90

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2104
  • Nafta Premium: $2404
  • Gasoil: $2209
  • Gasoil Premium: $2469
  • GNC: $643,30

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2099
  • Nafta Premium: $2429
  • Gasoil: $2189
  • Gasoil Premium: $2469
  • GNC: $550

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2027
  • Nafta Premium: $2406
  • Gasoil: $2180
  • Gasoil Premium: $2440
  • GNC: $587

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597
  • Nafta Premium: $1825
  • Gasoil: $1754
  • Gasoil Premium: $1899
  • GNC: $529

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1245
  • Nafta Premium: $1471
  • Gasoil: $1225
  • Gasoil Premium: $1409

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030
  • Nafta Premium: $2223
  • Gasoil Premium: $2389
  • GNC: $709

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1399,90
  • Nafta Premium: $1667
  • Gasoil: $1358
  • Gasoil Premium: $1666
  • GNC: $630,54

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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