El sueño de reelegir con la Argentina partida y la derecha fracturada

Si compite contra sí mismo, como dijo hace unos meses, Javier Milei está perdiendo solo la posibilidad de ser reelecto. Los datos abruman y el Gobierno no encuentra la forma de recuperar apoyo. Pero Milei no va a ser el único candidato. Victoria Villaruel ya no se guarda nada y la tropa del presidente la está arrinconando. Aunque los sectores del peronismo con los que coincide hoy están más cerca de Cristina, la Vicepresidenta es tan irreductible como su núcleo duro y puede tener el apoyo de algunos actores del poder permanente. Desde el peronismo, Miguel Angel Pichetto la ve lanzada como candidata a presidente, en un movimiento que podría contribuir a conformar el escenario de cuatro cuartos en 2027. Tal vez cumpla con el reclamo que le hizo Diego Santilli -”Que arme su proyecto y compita”-, aunque no en los plazos que quiere el ahora jefe de gabinete.

La antigua coordinadora de visitas de Videla no es la única que estudia una candidatura. En la última semana, Maximo Kirchner descartó ante uno de sus interlocutores la posibilidad de que Jorge Brito sea finalmente candidato. En cambio, dijo, Daniel Hadad parece bastante más decidido a lanzarse a la política. A eso se suman los amagues de Mauricio Macri y la eventual candidatura de Hernán Lacunza. Cualquier candidato que le robe votos por derecha a Milei lo puede complicar mucho. Al presidente no le sobra nada.

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La incógnita está en el peronismo, donde Axel Kicillof está lanzado desde hace tiempo y Cristina Fernández acaba de hacer una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para volver a ser candidata el año que viene. En el programa de Alejandro Bercovich en C5N, el líder de La Cámpora declaró por primera vez que no tiene diferencias en lo económico con Kicillof. Las diferencias son políticas y de proyectos de poder que hoy caminan por vías separadas rumbo a lo que puede ser negociación o ruptura. Como titular del PJ, desde que Milei asumió como presidente, a la hora de presentar listas, Cristina siempre abonó la necesidad de lograr la unidad como sea entre las distintas facciones del peronismo. ¿2027 puede ser distinto? “Muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos”, escribió la ex presidenta. Se refería a sus históricos votantes más que a la dirigencia del peronismo.

Más que recuperar el apoyo que viene perdiendo de cara a una eventual reelección, Milei parece apurado en aprovechar el tiempo que le queda de mandato para afianzar una transformación estructural. La erradicación de la Ley de Tierras y la vía libre para que capitales extranjeros puedan comprar sin límite alguno grandes extensiones del territorio argentino lo prueba. Una ofrenda más, a la espera de que Donald Trump sobreviva al decisivo test electoral de noviembre.

Con Villarruel en contra y Patricia Bullrich con dificultades para juntar los votos, el presidente espera contar con el apoyo de los gobernadores del peronismo como Raul Jalil, Gustavo Saenz y Osvaldo Jaldo. También con el de Martin Llaryora y Maximiliano Pullaro. Al intercambio de favores de líderes provinciales ajustados, que están en una situación de debilidad frente al poder central, se suma otro movimiento que va en línea con la Constitución de 1994 y transfiere cada vez más atribuciones a las provincias. Así como la reforma constitucional que aprobó la enorme mayoría de la dirigencia política le entregó los recursos naturales a los gobernadores, ahora Milei parece decidido a cederles el derecho a vender a su criterio las tierras con tal de tener respaldo para su ley. Seria una forma de fortalecer un modelo de enclaves y diluir cada vez más el poder del Estado Nación.

La visita de Kristalina Georgieva no solo mostró la conversión de la directora gerente que se presentó como aliada del Frente de Todos en el poder y ahora usa un pin de la motosierra. Además, coincidió con la escolta de Leonardo Madcur, el ex jefe de asesores de Sergio Massa en el ministerio de Economía que ahora es la cara de Milei ante el Fondo. Si Caputo le da la 10 de la Selección nacional a Georgieva, a Madcur le puede dar la 5. Ligado por distintas razones a Roberto Lavagna, el embajador libertario Guillermo Nielsen y al empresario Gerardo Werthein, la mimetización de Madcur con Milei tal vez exhiba una crisis más profunda del peronismo que pretende ser oposición a Milei.

Frente a un Gobierno que impone el grillete fiscal y convierte en delito los criterios que lo contradicen en materia de decisiones políticas y económicas, la oposición aparece muchas veces desarmada en términos políticos y conceptuales. Un futuro gobierno, ¿penará con cárcel a los funcionarios que hoy favorecen la destrucción de la industria nacional y transfieren las empresas superavitarias del sector publico a amigos del poder de turno?

Aunque el peronismo no explicó todavía cómo fue posible terminar en Milei, el esquema económico de La Libertad Avanza está diseñado para tan pocos que parece incompatible con su validación en las urnas por cuatro años más.

El trabajo de Fernando Moiguer para la Fundación Pensar dice que en Argentina solo el 6% de la población pertenece a la clase alta y gana 11 millones de pesos en promedio por hogar. En contraste, el 76% de los argentinos pertenece hoy a la clase media baja y clase baja. En ese universo de perdedores, el ingreso promedio por hogar oscila entre 1.900.000 pesos y 710.000 pesos por mes.

Economista y profesor de estrategia UDESA y UBA, Moiguer marca el contraste entre una economía que, de no mediar sorpresas, encadenará en 2027 tres años consecutivos de crecimiento después de 15 años y los bolsillos de las mayorías. Por primera vez en el siglo XXI, dice, se divorcian PBI y consumo masivo. Pero además, por primera vez en los últimos 100 la heterogeneidad entre regiones se impone como rasgo saliente y el Conurbano es el pato de la boda.

En el informe de la Fundación que pertenece al PRO y expresa la mirada de Mauricio Macri, Hernán Lacunza marca que los ganadores del modelo (agro, energía y minería) generan entre todos apenas 250 mil empleos directos. En cambio, los perdedores generan 8 millones de puestos de trabajo: la industria y la construcción, casi 4 millones, el comercio, otros 4 millones.

Hoy el salario de un petrolero neuquino es 6 veces más alto que el de un textil bonaerense, dice el ex ministro de Macri y María Eugenia Vidal. Sin embargo, la migración está limitada por restricciones de oferta y de demanda: mudarse de región suele costar 14 salarios, y de sector, otros 4. Es lo que admitió Ricardo Arriazu en el webinar organizado por BlackToro, un fondo de inversión con sede en Miami que se fundó en 2022. “La gente no se mueve, tarda mucho en moverse, lo cual te plantea un desafío”, dijo el creador de la tablita de Martínez de Hoz, hilo conductor en el pensamiento liberal de los últimos 50 años y vaca sagrada de la ortodoxia. Se refería a experiencias similares en otros países donde la velocidad de los cambios en la estructura económica no da tiempo a reaccionar. “Argentina debería tomar medidas, ese fue mi argumento hace un año. Esto va a generar bolsones de descontento, bolsones de desempleo y de pobreza, justo en la zona políticamente más intensa. Hay que pensar cómo sé resuelve, ya hablé de más”, agregó. El problema es que Milei no piensa en cómo se resuelve.

El trabajo de Casa 3, la consultora de Mora Jozami, describe una sociedad partida en cuatro: una Argentina dolarizada que captura los beneficios del nuevo orden, una Argentina formal que intenta ahorrar y se sacrifica, una Argentina ajustada que vive con miedo a gastar de más y está endeudada y una Argentina vulnerable que depende de changas, comedores y empleo informal. Jozami advierte sobre la paradoja joven, el sector donde Milei conserva adhesión pese a que no entregó ningún resultado. Los jóvenes padecen el combo de desempleo, informalidad, alquiler imposible, salarios de entrada bajos, empleos inestables, dificultad para independizarse y menor expectativa de ascenso social rápido. Ese dato se vincula con otro informe exhaustivo del CBC de la UBA que muestra que el 50% de los jóvenes hoy vive en condiciones de vulnerabilidad social, el 75,9% está en la informalidad laboral y el 78% depende del sistema de salud público porque no tiene obra social ni prepaga.

Cuesta reconciliar la sociedad partida y el exterminio de la clase media con el acompañamiento absoluto del PRO a Milei desde que asumió. Macri da indicios de endurecerse pero su palabra perdió valor para el Gobierno y para gran parte de los que lo acompañaron en el proyecto que lo llevó al poder. Además, el plus institucional que exige el ex presidente choca con el tendal de empresarios y funcionarios que fueron presos con el festival de la prisión preventiva que facilitó Martin Irurzun, ahora jubilado a la fuerza por los Mahiques y los Milei.

La otra ley que quiere el Presidente depende precisamente del apoyo de gobernadores, la suspensión de las PASO. En el peronismo son muchos los que piensan que LLA va a tener los votos para lograr la aprobación, algo que obligaría a apurar un acuerdo entre lo que se llamó Fuerza Patria.

La reaparición de Cristina después de meses de silencio fue tomada por sus rivales internos como parte de un plan con un solo objetivo: obturar la candidatura presidencial del gobernador bonaerense. La presentación del español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim apuntan a lograr un pronunciamiento en la reunión de octubre del Comité de la ONU, lo que implicaría una respuesta bastante más rápida que la que obtuvo el caso Lula.

El equipo de asesores del presidente de Brasil hizo su presentación en julio de 2016, casi dos años antes de que fuera detenido, y logró un primer pronunciamiento del Comité de la ONU el 17 de agosto de 2018, cuando Lula llevaba cuatro meses en la cárcel de Curitiba. Entonces, el Comité dictó una medida cautelar provisional: pidió a la justicia de Brasil que preservara los derechos políticos del líder del PT y le permitiera ser candidato a presidente contra Jair Bolsonaro, mientras el caso seguía en estudio. El Comité consideró que estaban comprometidos dos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: el 25, que protege el derecho a participar en los asuntos públicos, votar y ser elegido; y el 14, sobre garantías del debido proceso y a un juicio imparcial. El argumento del Comité era que había que evitar un daño irreparable, pero la justicia brasileña no acató el pedido. La resolución final llegó cuatro años después, en marzo de 2022, cuando ya hacía más de dos años que Lula había salido de la cárcel.

El objetivo de la defensa internacional de Cristina es lograr un pronunciamiento que obligue a la Corte Suprema a revisar la sentencia, de acuerdo a lo que marca el Código Procesal Penal y en línea con lo que hizo el Supremo Tribunal Federal de Brasil en el caso Lula. Lo que durante muchos años se unificó bajo la etiqueta del kirchnerismo hoy está partido en por lo menos dos facciones. Por ahora, cada uno camina por su cuenta. Antes de fin de año, piensan los que promueven la unidad, debería haber algún tipo de definición.