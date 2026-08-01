Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 1 de agosto

Los precios de los combustibles en CABA y la provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy sábado 1 de agosto se actualizaron en las pizarras de las estaciones de servicio, según los valores promedio que informan las empresas.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2.048,00
- Nafta Premium: $2.246,00
- Gasoil: $2.115,00
- Gasoil Premium: $2.323,00
- GNC: $689,90
Precios Shell
- Nafta Súper: $2.104,00
- Nafta Premium: $2.404,00
- Gasoil: $2.209,00
- Gasoil Premium: $2.469,00
- GNC: $632,23
Precios Axion
- Nafta Súper: $2.099,00
- Nafta Premium: $2.429,00
- Gasoil: $2.189,00
- Gasoil Premium: $2.469,00
- GNC: $550,00
Precios Puma
- Nafta Súper: $2.027,00
- Nafta Premium: $2.406,00
- Gasoil: $2.180,00
- Gasoil Premium: $2.440,00
- GNC: $587,00
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1.597,00
- Nafta Premium: $1.825,00
- Gasoil: $1.754,00
- Gasoil Premium: $1.899,00
- GNC: $529,00
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $1.245,00
- Nafta Premium: $1.471,00
- Gasoil: $1.225,00
- Gasoil Premium: $1.409,00
Precios VOY
- Nafta Súper: $2.030,00
- Nafta Premium: $2.223,00
- Gasoil Premium: $2.389,00
- GNC: $709,00
Precios estaciones independientes
- Nafta Súper: $1.399,90
- Nafta Premium: $1.667,00
- Gasoil: $1.358,00
- Gasoil Premium: $1.666,00
- GNC: $636,60
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.