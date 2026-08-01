Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 1 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 7 minutos
Sábado gris en Capital Federal: lluvia débil, 17° y 98% de humedad
Sábado 1 de agosto y el clima en Capital Federal arranca con el cielo 100% cubierto y lluvia débil. El Servicio Meteorológico Nacional reportó a las 04:00 una temperatura de 17°, con sensación térmica de 17° y una humedad del 98%.
La probabilidad de lluvia es del 60% y la visibilidad está reducida a 5 kilómetros. El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h, y la presión atmosférica es de 1007 hPa.
El punto de rocío se ubica en 16°C, no se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3300 metros. En una mañana tan húmeda, conviene consultar el pronóstico del tiempo antes de salir y manejar con precaución por el piso mojado.
Hace 21 minutos
Lluvia débil y 98% de humedad: así arranca el sábado en Capital Federal
La madrugada de este sábado amanece con el clima en Capital Federal bajo una lluvia débil. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 04:00 el termómetro marca 17°C y la sensación térmica también es de 17°C, con una humedad del 98% y el cielo completamente cubierto.
El pronóstico del tiempo indica una probabilidad de lluvia del 60%, visibilidad reducida a 5 kilómetros y viento medio de 10 km/h con ráfagas de 18 km/h. La presión atmosférica es de 1007 hPa, el punto de rocío llega a 16°C y la cota de nieve se mantiene en 3300 metros.
No se registra niebla y la jornada continúa con ambiente húmedo. Seguí el liveblog para conocer cómo evoluciona el clima en Buenos Aires durante el resto del sábado.
Hace 1 hora
Arranca el sábado con lluvia débil y 17 grados en la Ciudad de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 04:00 una lluvia débil sobre la Ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 17° y una sensación térmica de 17°. La humedad alcanza el 98% y la probabilidad de lluvia es del 60%.
La nubosidad es total: el cielo está 100% cubierto, la visibilidad se reduce a 5 kilómetros y no se registra niebla. El viento medio es de 10 km/h con ráfagas de 18 km/h.
Con una presión atmosférica de 1007 hPa, el punto de rocío se ubica en 16° y la cota de nieve en 3300 metros. Seguí el pronóstico del tiempo en Capital Federal minuto a minuto.
Hace 1 hora
La madrugada porteña arranca con lluvia débil y 17°: seguí el clima en vivo
La madrugada porteña arrancó con lluvia débil y una temperatura de 17° en la Capital Federal. A las 03:00, el registro oficial marcó una sensación térmica de 17°C, con el cielo totalmente cubierto.
La humedad alcanza el 98% y la probabilidad de lluvia es del 80%, mientras que la visibilidad está reducida a 3 kilómetros. El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de 20 km/h, y la presión atmosférica es de 1006 hPa.
Para los que transitan la ciudad a esta hora, la recomendación es manejar con precaución por el pavimento mojado y la escasa visibilidad. La cota de nieve se mantiene en 3400 metros.
Seguí este liveblog de clima en Buenos Aires para conocer cada detalle del pronóstico del tiempo en las próximas horas.
Hace 1 hora
Lluvia débil, 17°C y 98% de humedad: así arrancó el sábado en Capital Federal
En la madrugada de este sábado, Capital Federal amanece con lluvia débil y un clima cargado de humedad. El registro de las 03:00 marcó 17°C de temperatura y una sensación térmica idéntica, de 17 grados.
Atención, porque la humedad llega al 98% y el cielo está 100% cubierto, con visibilidad reducida a 3 kilómetros. La probabilidad de lluvia es del 80%, con viento medio de 8 km/h y ráfagas de hasta 20 km/h.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico del tiempo porteño se mantiene inestable: el punto de rocío es de 17°C, la presión atmosférica de 1006 hPa y la cota de nieve de 3400 metros. No se registra niebla en la Ciudad.
Hace 1 hora
La Ciudad transita una madrugada con lluvia débil y 98% de humedad
La madrugada avanza con lluvia débil en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con el registro de las 03:00, el termómetro marca 17°C y la sensación térmica también llega a 17°C, con una humedad del 98% que mantiene el aire totalmente cargado.
El Servicio Meteorológico Nacional reporta una probabilidad de lluvia del 80%, con cielo completamente cubierto, nubosidad del 100% y visibilidad reducida a 3 kilómetros. El viento medio es de 8 km/h, con ráfagas de 20 km/h, y la presión atmosférica es de 1006 hPa. El punto de rocío, en tanto, se ubica en 17°C.
No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3400 metros. Para quienes transitan a esta hora, seguí el pronóstico del tiempo en vivo y todas las actualizaciones del clima en Capital Federal.
Hace 2 horas
Lluvia débil y 17°C: así arranca el sábado en Capital Federal
En la madrugada de este sábado 1 de agosto, Capital Federal transita con lluvia débil y una temperatura de 17°C. El Servicio Meteorológico Nacional reporta a las 03:00 una sensación térmica de 17°C, una humedad del 98% y el cielo totalmente cubierto, con alta probabilidad de precipitaciones.
La probabilidad de lluvia es del 80%, por eso el paraguas será clave en la vía pública durante las próximas horas. La visibilidad está reducida a 3 kilómetros, el viento medio es de 8 km/h y las ráfagas alcanzan los 20 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1006 hPa y no se registra niebla.
Con un punto de rocío de 17°C y una cota de nieve de 3400 metros, las condiciones se mantienen estables en el inicio del fin de semana. Seguí en El Destape el pronóstico del tiempo en Capital Federal, minuto a minuto.
Hace 16 horas
A qué hora enpieza el temporal fuerte en el AMBA
El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por el avance de un sistema de inestabilidad que afectará a gran parte del país. El fenómeno podría provocar lluvias intensas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y vientos de gran intensidad.
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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Una masa de aire antártico traerá temperaturas de hasta -20 grados
El marcado descenso de temperaturas se sentirá hasta el viernes 31 de julio. Habrá nevadas y mínima en el sur del país.
06:14 | 29/07/2026
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15:30 | 28/07/2026
Avanza un fenómeno que provocará granizo, fuertes tormentas y abundantes lluvias
La Argentina atravesará distintos fenómenos meteorológicos en los próximos días producto del avance de distintos frentes que darán lugar a jornadas húmedas, frescas y nubosas. ¿Cuándo es el momento de mayor riesgo?
El momento de mayor inestabilidad tendrá lugar entre la noche del viernes 31 de julio y la madrugada del sábado 1 de agosto.
15:15 | 28/07/2026
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