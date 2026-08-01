Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 1 de agosto

Sábado 1 de agosto y el clima en Capital Federal arranca con el cielo 100% cubierto y lluvia débil. El Servicio Meteorológico Nacional reportó a las 04:00 una temperatura de 17°, con sensación térmica de 17° y una humedad del 98%.

La probabilidad de lluvia es del 60% y la visibilidad está reducida a 5 kilómetros. El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h, y la presión atmosférica es de 1007 hPa.

El punto de rocío se ubica en 16°C, no se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3300 metros. En una mañana tan húmeda, conviene consultar el pronóstico del tiempo antes de salir y manejar con precaución por el piso mojado.