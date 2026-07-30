Cuándo vuelve a salir el sol en Buenos Aires, según el SMN: las razones por las que vivimos días nublados

El mes de julio se despedirá con un clima muy parecido al que se repitió casi sin interrupciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires los últimos días. Según el pronóstico del tiempo, seguirán los cielos cubiertos, la humedad alta y la ausencia del sol. Sin embargo, la buena noticia es que el cambio drástico en las condiciones ya tiene fecha.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el panorama comenzará a modificarse con la llegada del mes de agosto y con el ingreso de una masa de aire más seco, que permita dejar atrás una de las rachas más grises del invierno. Antes del cambio, sin embargo, podrían presentarse momentos de inestabilidad, con lluvias y tormentas.

Por qué hubo tantos días nublados

La persistencia de la nubosidad durante las últimas semanas de julio respondió a la falta de frentes fríos con la intensidad suficiente para desplazar la masa de aire húmedo que permaneció instalada en la región.

Los vientos provenientes del este y noreste transportaron de manera constante humedad desde el océano Atlántico y el interior del país. Esa situación favoreció la formación de nubes bajas, neblinas durante las primeras horas del día y lloviznas intermitentes que se extendieron durante varias jornadas.

A este fenómeno se sumó la ausencia de un recambio de aire. Sin el ingreso de un sistema frontal con aire seco desde el sudoeste, las capas bajas de la atmósfera permanecieron saturadas de humedad, lo que permitió que la nubosidad quedara prácticamente "atrapada" sobre el Río de la Plata y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Lluvias y tormentas antes de que vuelva el sol

Según el pronóstico del SMN, este jueves 30 de julio habrá una mejora temporaria, con algunos intervalos de sol y un leve ascenso de la temperatura. Sin embargo, el viernes y durante la madrugada del sábado se espera el desarrollo de un centro de bajas presiones que provocará lluvias y tormentas en la región.

Este sistema actuará como un "limpiador" de la atmósfera, favoreciendo el desplazamiento de la humedad acumulada durante los últimos días. Una vez que ese fenómeno avance hacia el océano, entre el sábado y el domingo comenzará a ingresar aire más seco y frío.

Ello permitirá barrer la nubosidad persistente y dará paso a una seguidilla de jornadas soleadas, con cielo despejado y ambiente seco durante los primeros días de agosto.