Dónde juega Kiki Ramos, el futbolista de la Selección Argentina Sub 17 nacido en Haití

Kiki durante los entrenamientos con la Selección Argentina.

En los últimos años se ha vuelto común escuchar casos de futbolistas que han crecido en el extranjero y han elegido representar a la Selección Argentina. Sin embargo, en esta ocasión se trata de un joven que ha vivido casi toda su vida en el país, aunque nació en Haití. Y que aparece como una de las promesas que hay que tener en cuenta en el futuro cercano de la Albiceleste, ya que puede dar mucho que hablar.

Nos referimos a Stephen "Kiki" Ramos, un futbolista de 17 años que debutó este 2026 en la Selección de esa categoría. Que nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe y fue adoptado por una familia argentina cuando tenía ocho meses. Y que gracias a sus destacadas actuaciones logró ser convocado por Diego Placente, lo que lo convirtió en el primer futbolista de origen haitiano en jugar para la Argentina.

Dónde juega "Kiki" Ramos, figura de la Selección Argentina Sub 17

Ramos juega en Vélez Sarsfield, uno de los dos clubes que más nutren a la Sub 17 en la actualidad y una cuna histórica de grandes jugadores. El vínculo de este chico con el fútbol empezó a los 6 años, cuando un vecino hincha del Fortín vio sus condiciones en los picados del barrio y lo impulsó a probarse en el club, donde quedó y fue subiendo de categoría.

Kiki con la camiseta de Vélez.

En la actualidad, el juvenil integra la sexta división de la institución de Liniers, dirigida por Héctor Manfredi. Quienes lo han visto jugar lo han comparado con Vinicius Jr, por su estilo desfachatado de juego y su posición en la cancha, al desempeñarse principalmente como extremo por la banda izquierda, con un buen uno contra uno. Aunque también puede jugar como delantero de área, aprovechando su fisonomía física.

El debut de Ramos en la Sub 17

"Kiki" tuvo su debut en un amistoso preparatorio para el Mundial de la Sub 17. Este martes 28 de julio, Argentina se impuso por 2-1 a Ecuador, gracias a los goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, ambos futbolistas de Vélez. El descuento de la Tri fue obra de Mateo Villanueva. Pero los flashes se los llevó Ramos, que tiene la ilusión de jugar el torneo de la categoría.

Kiki durante el cruce con Ecuador.

La Copa del Mundo Sub 17 se disputará entre noviembre y diciembre en Qatar con un formato de 48 selecciones, al igual que la Copa del Mundo de mayores. Argentina integrará el Grupo C junto a Dinamarca, Mozambique y Australia. Y "Kiki" sueña con seguir demostrando sun talento como una de las grandes nuevas joyas del fútbol de este país.