EEUU se plantea rechazar candidato Francia a embajador en Washington por disputa sobre DDHH

Cena de conmemoración del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos en el Palacio de Versalles, cerca de París.

Por Gabriel Stargardter, Humeyra Pamuk, ​Gram Slattery y Andrea Shalal

29 jul (Reuters) - Estados Unidos está barajando la posibilidad de retrasar, o incluso bloquear, el nombramiento del candidato elegido ‌por el presidente Emmanuel Macron para ‌el cargo de embajador de Francia en Washington, tras las críticas públicas de París al historial de derechos humanos del país, dijeron cuatro fuentes.

Aunque las fuentes indicaron que aún no se ha tomado ninguna decisión, dos señalaron que las críticas de Francia —expresadas en una publicación en redes sociales por la misión francesa ante Naciones Unidas en Ginebra— habían generado enfado entre algunos funcionarios ​en Washington. Otras dos ⁠fuentes afirmaron que los responsables esperaban rebajar las tensiones con Francia.

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"Estados Unidos ‌está muy decepcionado por la retórica irresponsable e irrespetuosa de ⁠los franceses", declaró un funcionario del Departamento ⁠de Estado. "Estamos respondiendo adecuadamente a sus comentarios".

Una medida de Estados Unidos para retrasar o rechazar al candidato propuesto por Macron sería muy inusual y podría agrandar ⁠la brecha entre los aliados, que recientemente han chocado por los ​aranceles y la guerra con Irán.

Macron ha presentado la ‌documentación pertinente para que Aurélien Lechevallier, ‌actual jefe de gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, se ⁠convierta en el próximo embajador de Francia en Washington.

Francia esperaba que tomara posesión del cargo en septiembre, según una de las fuentes. Sin embargo, el proceso ha tropezado con dificultades desde la publicación que molestó a Washington.

En el posteo ​del sábado, ‌la misión francesa criticó a Washington por sumarse a Rusia, Corea del Norte y otros siete países al votar en contra de una propuesta para prorrogar el mandato de Volker Turk, el responsable de derechos humanos de la ONU, por otros cuatro años.

Turk es ⁠un crítico abierto de la actuación de Israel en Gaza y también ha pedido que se investiguen las muertes ocurridas bajo custodia de las autoridades de inmigración estadounidenses.

"Estados Unidos solía ser un faro de los derechos humanos. Ya no lo es", escribió la misión francesa.

Una de las fuentes afirmó que la publicación había sido revisada y aprobada a través de los canales oficiales, desmintiendo las sugerencias de que ‌fuera obra de un empleado subalterno que actuó por su cuenta.

Las tensiones recrudecieron el lunes cuando la delegación estadounidense abandonó la sala mientras Francia intervenía en una reunión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania, acusando a su aliado de "demagogia hipócrita".

El apoyo de Francia a la renovación del mandato de Turk "no impide mantener un ‌diálogo estrecho con Estados Unidos", afirmó un diplomático francés.

Francia ha sido un aliado de larga data de Estados Unidos, pero las relaciones se han deteriorado durante el segundo ‌mandato de Trump.

Aunque ⁠Trump y Macron hablan con regularidad, eso no ha impedido que el presidente estadounidense imponga aranceles a Francia, acuse a los ​gobiernos europeos de reprimir las voces de la derecha y amenace a los aliados de la OTAN por el gasto en defensa y por Groenlandia.

(Escrito por Gabriel Stargardter, reporte adicional de Elizabeth Pineau. Editado en español por Javier Leira)