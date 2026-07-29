Desesperada búsqueda de Micaela Albornoz: ofrecen una recompensa de $10 millones tras descubrir que usa una identidad falsa

La búsqueda de Micaela Albornoz, la mujer de 32 años desaparecida desde el pasado 24 de junio en Rosario, sumó un dato clave en las últimas horas que permitió reconstruir algunos movimientos. La fiscalía confirmó que la mujer utilizó el Documento Nacional de Identidad de una vecina para adquirir pasajes de colectivo y viajar por distintas provincias sin ser detectada.

Las novedades fueron contadas en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quienes informaron que la investigación logró establecer un recorrido que abarca Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Santiago del Estero.

Cómo reconstruyeron el recorrido de Micaela

Según explicó el fiscal Merlo, el dato salió a la luz tras un procedimiento en la localidad entrerriana de San Salvador. Allí, vecinos aseguraron haber visto a Micaela haciendo dedo y solicitando un subsidio municipal para continuar viaje. Cuando presentó un DNI para identificarse, advirtieron que la foto no coincidía con su aspecto y dieron aviso a las autoridades.

La investigación permitió determinar que el documento pertenecía a una vecina del barrio donde vivía Albornoz, quien había denunciado su extravío en noviembre del año pasado. A partir de ese hallazgo, los investigadores lograron reconstruir parte del itinerario de la mujer desde que salió de Rosario la noche del 24 de junio.

De acuerdo con las pruebas reunidas hasta el momento, no existen indicios de que haya viajado acompañada. "Hasta hoy no tenemos elementos que indiquen que esté con otra persona", señaló Merlo, quien agregó que tampoco surgieron evidencias que indiquen que se encontrara en un estado de salud o psíquico que le impidiera movilizarse por sus propios medios, aunque todas las hipótesis permanecen abiertas.

Una recompensa millonaria

Las autoridades indicaron que la pista más firme ubica la Micaela en la localidad de Colonia Dora, en Santiago del Estero. Allí trabajan efectivos provinciales para intentar localizarla. En simultáneo, el gobierno santafesino anunció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información útil que permita encontrarla. Ese monto se suma a los 5 millones de pesos que ya había ofrecido el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Durante la conferencia, el ministro Cococcioni remarcó que la prioridad de la investigación es dar con el paradero de Micaela: "Si se fue por voluntad propia, si fue manipulada o si existió algún tipo de coerción, eso se determinará después. Hoy lo importante es encontrarla".

La familia de Albornoz insiste en que la mujer necesita medicación por problemas de salud mental y pidió a la población que no intente abordarla directamente si la ve, si no que den aviso a las autoridades para una intervención segura.