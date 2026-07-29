Tenía 94 años: murió una de las plumas más valoradas del periodismo.

El escritor y periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza murió este martes 28 de julio a los 94 años. Reconocido por su trayectoria en el periodismo, la literatura y el ensayo político, fue además una de las personas más cercanas a Gabriel García Márquez.

La muerte de Mendoza fue confirmada por personas de su entorno y difundida inicialmente a través de las redes sociales, a partir de una publicación realizada por el periodista Gustavo Gómez. Posteriormente, distintos referentes de la vida pública colombiana expresaron sus condolencias.

El escritor también tuvo una extensa relación profesional con el diario El Tiempo, medio para el que trabajó en diferentes etapas de su carrera. A lo largo de su vida, Mendoza se desempeñó como escritor, periodista, politólogo e historiador. Su producción abarcó distintos géneros y estuvo marcada por una mirada crítica sobre la realidad política y social de Colombia.

Tenía 94 años: murió una de las plumas más valoradas del periodismo.

El también escritor y periodista Antonio Caballero Holguín, fallecido en 2021, había realizado una particular descripción de su colega. "Plinio escribe muy bien. No sólo literariamente —que también lo hace—, sino periodísticamente", sostuvo, aunque su valoración también incluía fuertes críticas a las posiciones políticas de Mendoza.

Las condolencias de Álvaro Uribe

Entre los primeros dirigentes políticos que despidieron públicamente a Mendoza estuvo el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. "Murió Plinio Apuleyo Mendoza, un ser excepcional, el periodista, el escritor, el humanista, el liberal, el crítico, el soldado de la democracia, el defensor de los soldados. Soy deudor de su apoyo de tantas horas. Patricia, hermanas, familia estimada, siempre gracias", escribió el exmandatario.