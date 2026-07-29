Ignacio Ortelli reveló cuál es la nueva "batalla perdida" de Milei: "El motivo"

Ignacio Ortelli reveló cuál es la nueva "batalla perdida" de Milei.

Ignacio Ortelli cuestionó al gobierno de Javier Milei por reavivar la disputa con la Universidad de Buenos Aires (UBA) a raíz de la cantidad de estudiantes extranjeros en las carreras de la Facultad de Medicina. En Radio Rivadavia, el periodista calificó como "insólito" el nuevo capítulo de la controversia.

Ortelli se refirió al cruce protagonizado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, y la UBA, luego de una afirmación del funcionario sobre la presencia de extranjeros en las carreras de la Facultad de Medicina. Según recordó el periodista, los dichos de Ravier fueron desmentidos "casi de inmediato" por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

"Tenemos este nuevo capítulo, insólito, entre el vocero presidencial, Adrián Ravier, y la UBA, a propósito de la cantidad de extranjeros que tienen las carreras de la Facultad de Medicina", sostuvo Ortelli.

Ignacio Ortelli reveló cuál es la nueva "batalla perdida" de Milei.

La crítica de Ortelli al Gobierno de Milei

En ese sentido, Ortelli puso el foco en una eventual decisión de la UBA respecto del cobro de aranceles a estudiantes extranjeros. "La verdad que yo no entiendo el motivo de que se reavive ese capítulo, si es que la UBA no decide arancelar para extranjeros", afirmó.

Para el periodista, el gobierno de Milei estaría destinando esfuerzos a una disputa que, según su análisis, tendría pocas posibilidades de terminar con un resultado favorable para el Ejecutivo. "Me parece que el Gobierno está dando otra batalla perdida de antemano", concluyó Ortelli.