Italia aprueba una ley para poner en libertad a miles de reclusos con problemas de adicción

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Justicia de Italia, Carlo Nordio, se dirige a la cámara baja del parlamento en Roma, Italia

Por Angelo Amante ​y Alvise Armellini

ROMA, 29 jul (Reuters) - El Parlamento italiano aprobó el miércoles una ley que podría permitir a ‌miles de reclusos ‌con adicción a las drogas o al alcohol cumplir sus condenas en sus domicilios mientras siguen programas de rehabilitación, en un intento por aliviar el hacinamiento en las cárceles.

Las cárceles italianas funcionan a un 140% de su capacidad, según la organización de defensa de ​los derechos de ⁠los reclusos Antigone. Se trata de uno de los ‌peores índices de hacinamiento de la Unión ⁠Europea, junto con el de ⁠Francia.

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El ministro de Justicia, Carlo Nordio, afirmó que la medida podría aplicarse a más de 10.000 reclusos con adicción ⁠a las drogas, de una población carcelaria de ​alrededor de 65.000 personas.

Según un documento ‌parlamentario, otros 3.700 reclusos con ‌problemas de alcoholismo también podrían beneficiarse de ella.

Antigone, ⁠sin embargo, se mostró escéptica respecto a las cifras, señalando que la puesta en libertad de los reclusos dependía de varias condiciones y que los fondos ​previstos por ‌la ley financiarían, en teoría, menos de 600 plazas en comunidades de rehabilitación.

La primera ministra Giorgia Meloni, cuyo Gobierno suele adoptar un enfoque duro en materia de orden público, calificó el ⁠proyecto de ley de "victoria en varios frentes" que reduciría la presión sobre las cárceles y ayudaría a alejar a los adictos de la delincuencia.

Su Gobierno también se comprometió el año pasado a crear 15.000 plazas penitenciarias adicionales, pero aún no se ha añadido nueva capacidad.

La reforma penitenciaria ‌es un tema políticamente delicado para Meloni, con unas elecciones generales a la vista el año que viene y el partido de extrema derecha de la oposición, Futuro Nazionale, criticándola a ella y a sus aliados por lo ‌que consideran una postura demasiado blanda ante la delincuencia y la inmigración.

Futuro Nazionale, fundado este año por el exgeneral ‌del ejército Roberto ⁠Vannacci, está subiendo rápidamente en las encuestas, restando apoyo a los partidos de la ​coalición gobernante. El miércoles votó en contra del proyecto de ley penitenciario.

Con información de Reuters