Zapatillas desde $50.000 en Nike: dónde comprar con descuento en un outlet de CABA

Nike.

Renovar el guardarropa deportivo puede representar un gasto importante, especialmente cuando se trata de primeras marcas. Por eso, los outlets siguen siendo una de las opciones más buscadas por quienes quieren acceder a zapatillas e indumentaria a precios más bajos sin resignar calidad.

En ese contexto, Nike volvió a poner en marcha una campaña de descuentos en dos de sus outlets más populares de la Ciudad de Buenos Aires. Con zapatillas desde $50.000, promociones 2x1 y financiación en cuotas sin interés, las tiendas de Villa Luro y Barracas concentran algunas de las ofertas más atractivas para quienes buscan ahorrar.

Qué descuentos ofrece el outlet de Nike

La promoción más importante que lanzó la marca consiste en un 2x1 en indumentaria y zapatillas, una modalidad que permite llevar dos productos pagando únicamente uno. El beneficio alcanza a distintos artículos disponibles en las tiendas, entre ellos:

Zapatillas deportivas.

Remeras.

Pantalones.

Otras prendas de temporadas anteriores y modelos seleccionados.

Además del 2x1, algunos productos pueden abonarse en tres cuotas sin interés utilizando tarjetas de bancos participantes, entre ellos ICBC y Banco Nación. La promoción estará vigente por tiempo limitado, aunque la empresa no informó una fecha de finalización, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad antes de realizar la compra.

Cuánto cuestan las zapatillas y la ropa en el outlet de Nike

Entre las ofertas disponibles se pueden encontrar distintos productos con precios por debajo de los valores habituales de la marca. Algunos de los valores informados son los siguientes:

Zapatillas Nike: desde $50.000 hasta aproximadamente $75.000 .

desde hasta aproximadamente . Remeras: desde $25.000 .

desde . Pantalones: desde $40.000.

Estos precios corresponden a artículos seleccionados y pueden variar según el modelo, el stock disponible y las promociones vigentes en cada sucursal.

Nike.

Dónde quedan los outlets de Nike en CABA

Nike cuenta con dos outlets que participan de esta campaña de descuentos en la Ciudad de Buenos Aires.

Outlet Nike Villa Luro

Dirección: Avenida Rivadavia 8949.

Avenida Rivadavia 8949. Horario: lunes a sábado, de 10 a 19.

Outlet Nike Barracas

Dirección: California 2098.

California 2098. Horario: lunes a domingo, de 10 a 20.

Ambos locales ofrecen indumentaria deportiva, calzado y accesorios con promociones que suelen renovarse de acuerdo con el stock disponible. Para quienes buscan comprar zapatillas de una marca reconocida sin pagar el precio de lista, los outlets de Nike en Villa Luro y Barracas aparecen como una de las alternativas más convenientes. La combinación de zapatillas desde $50.000, promociones 2x1 y cuotas sin interés permite acceder a productos de la marca con un ahorro significativo respecto de los valores habituales del mercado.