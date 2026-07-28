Nelson Castro criticó a Milei y reveló cuál es su "máxima urgencia": "Debe dedicarse ya..."

Nelson Castro criticó a Javier Milei en vivo.

El periodista Nelson Castro encendió las alarmas sobre el rumbo económico del Gobierno y su costo electoral. Durante su editorial en el programa Vamos Rivadavia, que se emite por Radio Rivadavia, el conductor advirtió que la gestión libertaria debe atender de manera urgente el impacto que el ajuste tiene en el bolsillo de los argentinos, con la vista puesta en las elecciones del año próximo.

"A esto es a lo que el gobierno debe dedicarse. Y debe dedicarse ya, ahora, hasta desde un punto de vista utilitario, para decir: 'Miren que si la gente no llega a fin de mes, hay que ver si los votan y ganan las elecciones'", señaló el periodista, en referencia a la preocupación que atraviesa a distintos sectores sociales.

Nelson Castro le hizo una crítica muy puntual a Javier Milei.

Las dudas sobre la "calidad" del superávit

Castro también apuntó contra las métricas fiscales que el Gobierno exhibe como principal logro. Para eso, recuperó una definición que Mauricio Macri hizo durante el Mundial y que pasó casi inadvertida: "Es un superávit fiscal de mala calidad porque está basado en cortar todo". El conductor coincidió parcialmente con el diagnóstico del expresidente: "Hay cosas que valen la pena cortar, otras cosas no".

Para graficar el costo humano de un ajuste sin matices, Castro apeló a una analogía doméstica: "Es lo que siempre decimos: 'Bueno, mirá, sí, en mi casa el sueldo llega a fin de mes. No comemos, o comemos una vez cada tres días, no pagamos los impuestos y demás, pero llegamos a fin de mes'. Bueno, esa no es vida".

El antecedente del FMI

El periodista vinculó ese diagnóstico con las señales que viene dando el board del Fondo Monetario Internacional. Según Castro, las dudas expresadas por su directora gerente, Kristalina Georgieva, apuntan en la misma dirección: "Estas cosas las venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Quiero decir que también es la esencia de las dudas que presentó Kristalina Georgieva, que tienen que ver con esto: 'Bueno, hacen al final, ¿y el gobierno gana las elecciones el año que viene?'". Para el conductor, ese interrogante es "un punto clave que decide inversiones, acciones y demás".

La advertencia final: el fantasma de 2019

Castro cerró su editorial con un llamado de atención sobre la falta de obras públicas e infraestructura a un año de los comicios, y trazó un paralelismo directo con la derrota de Cambiemos en 2019. "Ojalá el gobierno tome nota de esto. Primero para corregir las cosas y después para que entienda que de eso va a depender su futuro electoral", sostuvo.

El periodista fue tajante al advertir sobre los riesgos de subestimar a la oposición: "Si se creen que porque la oferta del otro lado es muy mala ganaron la elección, demuestran no haber aprendido nada de la historia. Macri creyó lo mismo en el 2019 y ya lo ven, perdió".