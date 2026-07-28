Sietecase se hartó definitivamente y se la pudrió a Milei sin ningún tipo de filtro: "Es tan..."

Sietecase se hartó definitivamente y se la pudrió a Milei sin ningún tipo de filtro.

El periodista Reynaldo Sietecase cuestionó duramente al presidente Javier Milei durante una entrevista en Carnaval Stream. Qué dijo sobre el jefe de Estado en vivo.

Ante la consulta de Lautaro Maislin sobre si entrevistaría al Presidente, Sietecase respondió: "Claro, me encantaría". Luego explicó por qué le interesaría tener esa posibilidad: "Sería bueno porque se le podrían preguntar cosas que no se le preguntan".

Cuando Maislin le preguntó qué le consultaría sí o sí, el periodista apuntó directamente contra la personalidad de Milei. "La primera me da curiosidad por qué es tan violento, ¿no? ¿Por qué es una persona que incentiva el odio? ¿Qué le pasa, qué le pasó? ¿Por qué es así? Que me cuente por qué es así, a ver si puedo rascar algo ahí", sostuvo Sietecase.

Sietecase se hartó definitivamente y se la pudrió a Milei sin ningún tipo de filtro.

El cuestionamiento por la falta de empatía

El periodista también planteó qué ocurriría si el Presidente tuviera que escuchar personalmente a algunos de los sectores que, según su análisis, atraviesan dificultades. "Un docente que no le alcanza la guita para pagar el alquiler, un empleado de FATE despedido, los jubilados que no alcanzan a morfar, las familias de las personas discapacitadas, ¿no tienen nada para decirle a Milei?", preguntó. A continuación, Sietecase expresó una consideración sobre la relación entre el discurso del mandatario y las reacciones que genera: "Yo lo último que querría es que lo insulten o lo agredan en la calle, pero él está incentivando".

Finalmente, volvió a cuestionar la actitud del Presidente frente a quienes enfrentan problemas económicos: "La otra es por qué tanta falta de empatía con las personas, incluso algunos lo votaron, y la están pasando mal".