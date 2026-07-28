El nuevo arquero de Independiente que pidió Quinteros dejó un mensaje para Rey: "Ganas"

Santiago Mele ya es refuerzo de Independiente en este mercado de pases y dejó un mensaje sobre la competencia con Rodrigo Rey.

Independiente dio un importante paso en el mercado de pases al quedarse con Santiago Mele cuando todo indicaba que continuaría su carrera en Colo Colo. Tras superar la revisión médica, el arquero uruguayo habló por primera vez como incorporación del equipo del "Rojo", explicó la importancia que tuvo la insistencia de Gustavo Quinteros y dejó un mensaje sobre la competencia con Rodrigo Rey.

Cuando parecía que Mele, de 28 años, tenía todo encaminado para convertirse en nuevo jugador de Colo Colo, Independiente aceleró las negociaciones y logró revertir una historia que parecía definida. El arquero uruguayo pasó este martes la revisión médica y solo resta que firme su contrato para sumarse al plantel de Avellaneda.

El exjugador de Unión de Santa Fe llegará desde Rayados de Monterrey mediante un préstamo por una temporada con opción de compra. Su desembarco suma una alternativa de jerarquía para el arco de Independiente, en el que competirá con Rey, cuyo contrato vence a fin de año y todavía no tiene asegurada su continuidad a pesar de haber sido figura el pasado sábado ante Estudiantes de La Plata.

El mensaje de Mele sobre la comptencia con Rey en Independiente

Uno de los temas que rápidamente apareció tras su llegada fue la competencia por el puesto con Rey, una de las figuras de Independiente durante las últimas tres temporadas. Sin esquivar la consulta, Mele elogió al arquero y dejó en claro cuál será su postura. "Rodrigo es un excelente arquero. Ya lo enfrenté cuando estaba en Gimnasia. Tengo muchas ganas de competir y eso siempre beneficia al equipo", dijo a la salida de la revisión médica.

Lejos de alimentar cualquier polémica, el uruguayo aseguró que su intención será trabajar para elevar el nivel del plantel y ganarse un lugar con rendimiento. También destacó que siguió de cerca el presente futbolístico del Rojo y valoró el funcionamiento del equipo de Quinteros. "Lo vi muy bien, me gustó cómo jugó. Creo que consiguió un resultado muy importante", reconoció.

Además, dejó un mensaje que ilusiona al cuerpo técnico y a los hinchas. "Estoy muy contento de haber llegado a este club y con mucha ilusión, Estoy listo para jugar, con muchas ganas de estar", expresó el portero, que vistió 58 veces la camiseta del "Tatengue" y luego tuvo un paso por Junior de Colombia.

El rol clave de Quinteros para la llegada de Mele

El arquero también reveló que la conversación con Quinteros fue determinante para inclinar la balanza."Hablé con Gustavo, me transmitió sus ganas de contar conmigo. Que un club tan grande y un entrenador con su trayectoria te quieran es algo que valoro muchísimo", comentó el exjugador de Plaza Colonia.

Además, reconoció que vestir la camiseta de Independiente era una prioridad para él, luego de haberlo enfrentado con Unión de Santa Fe en su primera experiencia en el fútbol argentino. "Estoy muy contento de que se haya dado la posibilidad de venir acá, porque era mi deseo", manifestó.

Más allá de las expectativas que genera su llegada, Mele evitó proyectarse demasiado y aseguró que su prioridad será disfrutar del presente y aportar al equipo desde el lugar que le toque ocupar. "Quiero vivir este momento con tranquilidad, disfrutar de estar en un club tan grande, trabajar y aportar desde el lugar que me toque. Después, el tiempo dirá qué pasa", finalizó.