Las dos fechas de julio que los monotributistas no pueden dejar pasar para evitar problemas con ARCA

Las dos fechas que los Monotributistas no pueden dejar pasar.

Los monotributistas deberán prestar especial atención al calendario de julio, ya que durante este mes coinciden dos obligaciones importantes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Además del pago mensual del impuesto, muchos contribuyentes tendrán que revisar si continúan dentro de la categoría que les corresponde o si deben realizar la recategorización semestral.

El organismo ya habilitó el trámite que permite actualizar la categoría de acuerdo con la actividad desarrollada durante los últimos doce meses. Cumplir con este procedimiento dentro de los plazos establecidos evita diferencias en el importe a pagar, posibles deudas retroactivas y eventuales sanciones por parte del fisco.

El primer vencimiento del monotributo será el 20 de julio, fecha límite para abonar la cuota mensual correspondiente a ese período. El pago podrá realizarse utilizando cualquiera de los canales habilitados por ARCA.

ARCA abrió la recategorización

En paralelo, continúa abierta la recategorización semestral, un trámite obligatorio únicamente para aquellos contribuyentes cuyos parámetros hayan cambiado respecto de la última evaluación. Para determinar si corresponde modificar la categoría, ARCA toma como referencia la información acumulada entre julio de 2025 y junio de 2026.

Entre los aspectos que analiza el organismo se encuentran la facturación anual, los ingresos obtenidos, la superficie destinada a la actividad, el monto de los alquileres devengados y el consumo de energía eléctrica. En cambio, quienes llevan menos de seis meses inscriptos en el régimen simplificado no están obligados a realizar este procedimiento, ya que todavía no reúnen el período mínimo exigido para ser evaluados.

El plazo para completar la recategorización permanecerá abierto hasta el 5 de agosto de 2026. Si durante los últimos doce meses ninguno de los parámetros sufrió modificaciones, el contribuyente no deberá efectuar ninguna gestión y conservará automáticamente la categoría vigente. Distinta es la situación de quienes superaron o quedaron por debajo de los límites establecidos y no informan el cambio, ya que ARCA podrá realizar una recategorización de oficio y reclamar las diferencias correspondientes.

Las distintas alternativas para pagar el Monotributo

ARCA mantiene disponibles diferentes modalidades para cancelar la cuota mensual, tanto desde una computadora como mediante el teléfono celular. Los contribuyentes pueden generar un código QR desde el Portal Monotributo o desde la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos para abonar con billeteras virtuales compatibles. También es posible utilizar el Volante Electrónico de Pago (VEP), que se genera con CUIT y Clave Fiscal y luego se paga mediante home banking o plataformas habilitadas.

Entre las opciones también figuran el débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, las billeteras virtuales compatibles con ARCA, los cajeros automáticos de las redes Link y Banelco, las aplicaciones oficiales ARCA Móvil y Mi Monotributo, además de la Billetera Electrónica de ARCA para quienes tengan saldo disponible.