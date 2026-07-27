Un amplio operativo se desarrolló en la estación Malabia del subte B por un hombre de 60 años que murió arrollado por una formación, confirmaron fuentes oficiales. Para realizar el operativo correspondiente, debieron cortar el suministro eléctrico y evacuar la estación. Sin embargo, según confirmó EMOVA a El Destape, pasadas las 14 horas, se reanudó el servicio.

El hecho ocurrió en la estación ubicada en el barrio de Villa Crespo, sobre la avenida Corrientes. Personal de EMOVA, la empresa que opera y gestiona el servicio de la Red de Subte de Buenos Aires, realizó de forma inmediata el corte del suministro eléctrico y la evacuación de la estación para garantizar la seguridad de los pasajeros y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

De acuerdo a la información aportada, se halló a un "masculino, de 60 años, en decúbito ventral debajo de la formación sin vida". Las circunstancias exactas del hecho aún son materia de investigación, y se espera que las pericias determinen cómo ocurrió el arrollamiento. En el lugar trabajaron personal de Bomberos, Policía y del SAME y realizaron las tareas de rescate y peritaje correspondientes. La estación, durante el operativo, permaneció cerrada al público, por lo que se recomendaba a los pasajeros utilizar medios de transporte alternativos.

El comunicado de EMOVA

Emova informó que la Línea B se encuentra interrumpida por protocolo por arrollamiento de persona en la estación Malabia. El personal de la empresa activó todos los protocolos previstos para estos casos y se encuentra trabajando en el lugar. También se encuentran interviniendo los organismos externos competentes. Por tratarse de procedimientos donde actúa la Justicia y dada la sensibilidad de la situación, la compañía no puede dar mayores detalles del caso. Desde la empresa aseguraron que el servicio se restablecerá una vez que finalicen las pericias y se cuente con la autorización judicial correspondiente.

La investigación en curso

La Justicia ya tomó intervención en el caso y ordenó una serie de medidas para determinar las causas del arrollamiento. Los peritos trabajaron en el lugar para recolectar evidencias y analizar las cámaras de seguridad de la estación, mientras los testigos fueron entrevistados para reconstruir los momentos previos al incidente. La identidad del hombre fallecido aún no fue revelada oficialmente, y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el trágico suceso que conmocionó a los pasajeros y al personal de la estación.