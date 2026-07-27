El curioso video que subió la tía de Paredes sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Leandro Paredes junto a la medalla de oro que ganó en 2022 y su tía.

Después de la final contra España, varios rumores tomaron en fuerza en torno a lo ocurrido en la definición del Mundial 2026. Las teorías de los usuarios en redes sociales sobre un supuesto apriete previo al encuentro a los jugadores de la Selección Argentina explicaría el mal desempeño del combinado que dirige Lionel Scaloni. Una postura que mucha gente le dio entidad y que tuvo replicas en algunos streamers deportivos.

Uno de ellos fue el ex presidente de Independiente y conductor en el streming Carnaval Andrés Ducatenzeiler, quien se posicionó sobre esta presunta conspiración contra la Argentina. Pero lo que sorprendió fue la aparición de Valeria Evangelina, tía de Leandro Paredes, quien decidió compartir un video que abona la teoría de que algo raro sucedió en el partido frente al equipo de Vicente del Bosque por la definición de la Copa del Mundo.

Esto compartió la teoría de Leandro Paredes sobre la final del Mundial 2026

La tía de Paredes compartió un fragmento de la entrevista que "Duka" brindó en el programa TVR, donde analizó la caída de Argentina ante España y aseguró que los futbolistas habrían enviado supuestos mensajes ocultos durante el encuentro y los festejos posteriores. “Los jugadores fueron honestos más que nadie porque nos enviaron mensajes encriptados”, enfatizó el ex mandatario del Rojo.

Respecto a las razones detrás del presunto apriete, Ducatenzeiler sostuvo que tiene que ver con el pronunciamiento del plantel sobre que "las Malvinas son Argentinas" frente al mundo y luego de eliminar a Inglaterra en una heroica remontada. "Ellos mostraron una bandera que estaba prohibido mostrar. Entonces, estos hombres son sagrados. Hay que hacerles un homenaje todos los días porque revolucionaron el mundo", resaltó.

“No me lo va a negar nadie, porque tengo 55 años de fútbol y sé exactamente cuándo un jugador te manda un mensaje encriptado”, aseguró Duka, quien endilgó esta determinación al establishment internacional. “El mundo ultracapitalista, salvaje, colonizador e imperialista los hizo m...”, apuntó el influencer, en una charla con Juan Di Natale y Carolina Papaleo.

La Selección Argentina fue subcampeona del mundo.

La postura de un ayudante de Scaloni

Matías Manna, analista de videos del staff de Argentina, terminó con los rumores y contó qué pasó en la final del Mundial 2026 contra España. Consultado al respecto de esta cuestión, el analista de videos del cuerpo técnico de Scaloni mencionó que “son cosas que pasan cuando uno pierde, a lo mejor, o una sospecha que puede llegar a haber".

Incluso, subrayó que "sobre todo en las redes de hoy, está todo filmado en todo momento. Entonces, si alguien dice algo, ya empiezan a buscarle la vuelta... Pasó lo que pasó en el campo de juego, felicitar al que le fue mejor en ese partido y seguir adelante”.