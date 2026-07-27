Fue furor en los 90 y vuelve a ser tendencia este verano: la pedicura clásica para lucir elegante.

Después de haber sido un símbolo de los años 90 y principios de los 2000, la pedicura francesa volvió a instalarse entre las favoritas para la temporada de verano, aunque esta vez con una estética mucho más discreta. Atrás quedaron las líneas gruesas y el fuerte contraste entre el rosa y el blanco: la nueva versión apuesta por un acabado natural que realza la uña sin llamar demasiado la atención.

El regreso de la llamada french pedi comenzó a ganar protagonismo durante el verano europeo, impulsado por celebridades como Kylie Jenner y por la creciente preferencia por diseños simples y de bajo mantenimiento. La tendencia se alinea con una belleza más relajada, donde el objetivo ya no es que las uñas sean las protagonistas del look, sino que transmitan prolijidad y un aspecto cuidado.

Cómo es la pedicura francesa que vuelve en 2026

La principal diferencia con la versión clásica está en los detalles. En lugar de una base rosa intensa, ahora predominan los esmaltes nude, transparentes o con efecto lechoso (milky nails), que dejan entrever el color natural de la uña y aportan luminosidad. Sobre esa base se dibuja una línea muy fina en el borde, conocida como micro French, que reemplaza el tradicional trazo ancho que fue furor hace dos décadas.

Las uñas también cambiaron de forma. Si bien continúan predominando los diseños cuadrados, ahora se llevan con los bordes suavizados para lograr un resultado más delicado y natural. El conjunto transmite una imagen limpia y sofisticada que combina prácticamente con cualquier tipo de calzado, desde sandalias hasta zapatillas abiertas.

Aunque el blanco continúa siendo el color más elegido para la línea del borde, esta temporada aparecieron nuevas variantes que modernizan el diseño sin perder su esencia. Los tonos manteca, crema, celeste pastel o los acabados metalizados se posicionan entre las opciones favoritas para quienes buscan una versión diferente sin abandonar el estilo minimalista.

Fue furor en los 90 y vuelve a ser tendencia este verano: la pedicura clásica para lucir elegante.

La clave está en que los cambios son sutiles. En lugar de convertir la pedicura en un elemento llamativo, estas variantes mantienen el espíritu elegante de la francesa tradicional, pero con un aire mucho más actual.