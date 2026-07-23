Si tenés 60 años o más y querés pintarte las uñas en un tono que sea elegante, sofisticado y que te combine con cualquier cosa que te pongas, estos colores te pueden inspirar. Este 2026, "la elegancia en las uñas está en lo limpio, lo pulido y lo sofisticado", asegura Gloria González, estilista para mujeres de +50, +60 y +70.
La premisa de este año es "menos es más" y la búsqueda apunta a unas uñas minimalistas, que se vean lujosas sin mucho esfuerzo. "Estos estilos rejuevecen y renuevan cualquier look", destaca Gloria. Tenés varias opciones para elegir, desde tonos bien claritos hasta otros más oscuros, ideales para el invierno.
Uñas en tendencia para este 2026: para mayores de 60 años
1. Para los amantes de los tonos naturales
Los tonos nude, beige, rosado lechoso o almendra son claves. "Ordenan la mano y nunca fallan", asegura la asesora. Son ideales si no sos muy jugada y querés un color de uñas que sea bien natural y no llame tanto la atención.
2. Rojo clásico y rojo vino
El rojo vivo y el rojo vino nunca pasan de moda. "Siguen siendo infalibles, son elegantes, femeninos y siempre favorecedores", sostiene.
3. French
Las eternas francesitas ahora se reinventan, inspiradas en el color del año de Pantone, Cloud Dancer, explica. "Nunca pasan de moda: limpias, delicadas y eternas, ideal para las sofisticadas.
4. Blancas, pero bien traslúcidas
Las uñas blancas traslúcidas, pulidas y delicadas son ideales para manos maduras, ya que aportan luz sin exagerar, añade la experta.
5. Tonos chocolate, moccha y borgoña
El clásico chocolate, el moccha y el borgoña también vuelven a imponerse. Si te gustan los tonos elegantes pero más oscuros, estas opciones son perfectas.
6. Uñas perladas
Para un toque de luz sin exceso, podés optar por unas uñas bien perladas, ya que elevan los looks al instante. Pueden ser doradas o plateadas, según tus preferencias y el subtono de tu piel.