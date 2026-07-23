Colores de uñas para mayores de 60 años: rejuvenecen las manos y te hacen ver muy elegante.

Si tenés 60 años o más y querés pintarte las uñas en un tono que sea elegante, sofisticado y que te combine con cualquier cosa que te pongas, estos colores te pueden inspirar. Este 2026, "la elegancia en las uñas está en lo limpio, lo pulido y lo sofisticado", asegura Gloria González, estilista para mujeres de +50, +60 y +70.

La premisa de este año es "menos es más" y la búsqueda apunta a unas uñas minimalistas, que se vean lujosas sin mucho esfuerzo. "Estos estilos rejuevecen y renuevan cualquier look", destaca Gloria. Tenés varias opciones para elegir, desde tonos bien claritos hasta otros más oscuros, ideales para el invierno.

Uñas en tendencia para este 2026: para mayores de 60 años

1. Para los amantes de los tonos naturales

Los tonos nude, beige, rosado lechoso o almendra son claves. "Ordenan la mano y nunca fallan", asegura la asesora. Son ideales si no sos muy jugada y querés un color de uñas que sea bien natural y no llame tanto la atención.

Colores de uñas para mujeres +60.

2. Rojo clásico y rojo vino

El rojo vivo y el rojo vino nunca pasan de moda. "Siguen siendo infalibles, son elegantes, femeninos y siempre favorecedores", sostiene.

Colores de uñas para mujeres +60.

3. French

Las eternas francesitas ahora se reinventan, inspiradas en el color del año de Pantone, Cloud Dancer, explica. "Nunca pasan de moda: limpias, delicadas y eternas, ideal para las sofisticadas.

Colores de uñas para mayores de 60 años: rejuvenecen las manos y te hacen ver muy elegante.

4. Blancas, pero bien traslúcidas

Las uñas blancas traslúcidas, pulidas y delicadas son ideales para manos maduras, ya que aportan luz sin exagerar, añade la experta.

Colores de uñas para mujeres +60.

5. Tonos chocolate, moccha y borgoña

El clásico chocolate, el moccha y el borgoña también vuelven a imponerse. Si te gustan los tonos elegantes pero más oscuros, estas opciones son perfectas.

Colores de uñas para mujeres +60.

6. Uñas perladas

Para un toque de luz sin exceso, podés optar por unas uñas bien perladas, ya que elevan los looks al instante. Pueden ser doradas o plateadas, según tus preferencias y el subtono de tu piel.