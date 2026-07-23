La UE restablecerá medida que permite a tecnológicas luchar contra pornografía infantil en Internet

Por Foo Yun Chee
BRUSELAS, 23 jul (Reuters) - Los países de la UE aprobaron el jueves una propuesta para reintroducir una medida temporal que permita a Google, Meta y otras plataformas en línea detectar y eliminar contenidos de abuso sexual infantil en Internet sin infringir las normas de privacidad.
La iniciativa del bloque de 27 países se conoce dos semanas después de que legisladores de la UE dieron luz verde al procedimiento provisional, cuyo objetivo es ganar tiempo para que ambas partes encuentren una solución permanente para combatir el abuso sexual infantil en Internet.
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La medida temporal, vigente desde 2021 hasta abril de este año, seguirá ahora en vigor hasta el 3 de abril de 2028.
"Una vez dada la luz verde, hemos actuado con rapidez para subsanar el vacío legal que se produjo cuando expiró en abril la excepción al Reglamento sobre privacidad electrónica", dijo el ministro de Justicia irlandés, Jim O’Callaghan, en un comunicado.
Los países de la UE aceptaron una enmienda propuesta por los legisladores para eximir de la medida provisional a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo, como WhatsApp, Telegram y Signal, pero señalaron que esto no implicaba que fueran a permitirlo en la normativa definitiva.
La cuestión enfrenta a los defensores de las medidas de seguridad en línea con los activistas de la privacidad preocupados por la vigilancia, lo que ha dado lugar al actual punto muerto en los esfuerzos por promulgar normas, a pesar del borrador de la Comisión Europea anunciado en 2022.
Con información de Reuters