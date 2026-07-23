La UE restablecerá medida que permite a tecnológicas luchar contra pornografía infantil en Internet

FOTO DE ARCHIVO: Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

Por Foo Yun ​Chee

BRUSELAS, 23 jul (Reuters) - Los países de la UE aprobaron el jueves una ‌propuesta para reintroducir ‌una medida temporal que permita a Google, Meta y otras plataformas en línea detectar y eliminar contenidos de abuso sexual infantil en Internet sin infringir las normas de privacidad.

La iniciativa del bloque ​de 27 países ⁠se conoce dos semanas después de ‌que legisladores de la UE ⁠dieron luz verde al ⁠procedimiento provisional, cuyo objetivo es ganar tiempo para que ambas partes encuentren una solución ⁠permanente para combatir el abuso sexual ​infantil en Internet.

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La medida temporal, ‌vigente desde 2021 hasta ‌abril de este año, seguirá ahora ⁠en vigor hasta el 3 de abril de 2028.

"Una vez dada la luz verde, hemos actuado con rapidez para ​subsanar ‌el vacío legal que se produjo cuando expiró en abril la excepción al Reglamento sobre privacidad electrónica", dijo el ministro de Justicia irlandés, ⁠Jim O’Callaghan, en un comunicado.

Los países de la UE aceptaron una enmienda propuesta por los legisladores para eximir de la medida provisional a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo, como WhatsApp, Telegram y Signal, ‌pero señalaron que esto no implicaba que fueran a permitirlo en la normativa definitiva.

La cuestión enfrenta a los defensores de las medidas de seguridad en línea con los ‌activistas de la privacidad preocupados por la vigilancia, lo que ha dado lugar al actual ‌punto muerto ⁠en los esfuerzos por promulgar normas, a pesar del borrador ​de la Comisión Europea anunciado en 2022.

Con información de Reuters